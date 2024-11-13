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電費｜兩電下周二公佈來年電費調整　學者料燃料費或難達五年計劃預測減幅

社會

發布時間： 8 小時前

最後更新： 1 小時前

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（資料圖片）

兩電下周二公布明年電費調整。中電及港燈去年曾預測，明年基本電費或分別按年加3.8%及3.9%，燃料費則減5.6%及7.6%，平均淨電費仍會上調約1仙。學者料近月燃料價跌幅減慢，尤其港燈或難達預測減幅。

中電去年提交的五年計劃電費預測，預計明年基本電費將由今年的每度電96.6仙上調至100.3仙，按年升3.8%，年度燃料調整費就料可由今年的46.3仙減至43.7仙，減5.6%，平均淨電費便料為144仙，較今年的142.9仙，升1.1仙。

港燈就預測明年基本電費將由今年的119.5仙加至124.2仙，加幅達3.9%；年度燃料調整費則料可由今年的46仙減至42.5仙，減7.61%，平均淨電費就為166.7，按年加1.2仙，即0.73%

另外，中電3月起按月調整的燃料費整體維持下降，本月亦跌至每度電43.3仙，較年初跌3仙。至於港燈，燃料費則在跌至7月39.6仙的低位後，開始反彈，本月燃料費回升至43.7仙，但仍較年初減2.3仙，跌5%。

前能源諮詢委員會成員余遠騁指，雖現時油價及煤價仍然整體向下，但減幅放緩，更不時出現反彈「升係高山峰，跌係細山峰」，而油價亦影響天然氣價，以天然氣及煤發電佔多數的港燈，燃料費便由8月起回升。他認為，港燈就燃料費的預測太樂觀，料難減至42.5仙的水平，但或可低於今年的46仙。至於中電則因為燃料組合較多元，且用家數量多等議價能力較高，料燃料費相對可較接近預測。

此外，據環境局數據，累積中電及港燈高於准許回報收入、可用以遏抑電費的「電費穩定基金」，截至6月度分別仍有28.73億及11.83億結餘。而作為另一「錢罌」的「燃料價格調整條款賬」，中電截至6月底墊支的負結餘有8.34億，與去年底相若，市民或需在電費中償還；港燈則已錄1.72億正結餘，可用以舒緩電費。

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