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渣打馬拉松｜渣打：見證本港發展成家傳戶曉活動　冀未來續推廣運動文化

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渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷。（朱永倫攝）

渣打馬拉松創立邁向29年，贊助商渣打銀行指，當初舉行渣馬源於高層支持及希望為香港服務，多年來不問成本及收益，近年經濟差也沒有削減預算，歷年累計更籌得近1億元善款，至今已成為聞名國際的體育盛事。

渣馬始終1997年，為慶祝回歸祖國，當年於香港至深圳間一段跨邊境賽道舉行，渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷指，當年外國流行企業贊助體育項目，與民同樂，當時本港外籍高層有感可以仿傚，推動本地運動文化，故發展渣馬至今。

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她指出，舉行26屆賽事以來，活動預算不設上限，公司亦沒有訂立收益指標，只是純粹希望做慈善，為香港盡點綿力，即使近年經濟不景，公司也沒有收緊預算，或疫後「側側膊唔搞，當無咗回事」。

關懿婷稱，渣馬已變成家傳戶曉的活動，甚至國際知名活動，見證香港基建、社會及民生發展，第一屆橫跨港深邊境舉辦，第二屆在未啟用的赤鱲角機場舉行，見證本港大型基建的落成，第三屆起移師在市區舉行，歷年來途經本港不同地標，包括尖沙咀文化中心、彌敦道、汀九橋、青馬大橋等。

關又指，跑手人數由最初1997年的逾1,000人，增至2024年的7.4萬人，多年來成為本港最多人參與的年度體育盛事。由地區性活動，漸吸引全球各地健兒齊集本港爭勝，一躍成為「香港品牌活動」，以及國際知名的體壇盛事。她希望藉著舉行渣馬，未來進一步宣揚運動文化，參與人數再創新高，讓市民與親朋好友在此平台歡聚及建立美好回憶。

渣馬同時關懐社會發展，歷年為慈善團體籌款，讓有需要的人獲得適切幫助，所得的善款及受惠人數屢創新高，關指，2024年「馬拉松慈善計劃」的受惠機構已擴展至28間非政府慈善機構，總捐款額高達790萬港元，歷年計累積接近1億港元，期望藉此宣揚社區共融及康健。

關懿婷自2004年參與渣打馬拉松籌備工作，她最難忘當屆的賽事，因為當年是歷屆最寒冷的一次馬拉松比賽，不論是對參賽者、工作人員、協辦團體及大會皆面對具大挑戰。

機場三跑賽事將於11月17日舉行，是香港時隔26年後再於機場舉辦長跑賽事，共1.2萬人參與。關表示，賽事緣起基於，三跑落成之際，渣打銀行與機管局高層間飯聚，商討有何活動慶祝三跑落成，在1998年曾辦過機場馬拉松的背景下，構思在三跑再舉行馬拉松活動，並加入3公里賽事，冀吸引家長帶同子女參與。

關指出，活動最大的困難在於，需要確保參與者安全下，同時不影響機場運作，有賴機管局及政府多個部門配合，包括運輸及物流局、機電工程署、警務處等，確保活動能順利舉行。為免影響飛機升降及賽後跑道的使用等，禁止跑手帶帽、毛巾等容易被大風吹走的物品，她稱，考慮跑手的意見後，最新決定接納參加者帶有繫繩的帽子入場。

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