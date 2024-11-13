渣打馬拉松｜渣打：見證發展成本港家傳戶曉活動　冀未來續推廣運動文化

▲ 渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷回憶，當年渣打為推動本地運動文化，故發展渣馬至今。

【渣打 / 渣馬 / 關懿婷】渣打馬拉松創立邁向29年，贊助商渣打銀行指，當初舉行渣馬源於當年有高層盼為香港服務、與民同樂，多年來不問成本及收益，近年經濟差也沒有削減預算，令渣馬發展成為聞名國際的體育盛事，歷年累計籌得近1億元捐款。

渣馬始於1997年，為慶祝回歸祖國，在香港至深圳間一段跨邊境賽道舉行賽事。渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷接受訪問時提到，事緣當年外國流行企業贊助體育項目與民同樂，有本港外籍高層有感可以仿效，以推動本地運動文化，遂開始發展渣馬至今。

機場三跑｜三跑系統目標11.28啟用 保安局：會靈活調配人手應付需求

▲ 關懿婷指渣馬見證本港發展，已變成家傳戶曉及國際性活動，目標未來繼續推廣運動文化，成為一個讓市民歡聚的平台。（朱永倫攝）

關懿婷形容，渣馬過去見證香港大型基建落成，以及社會民生發展，舉例如在第一屆橫跨港深舉辦，第二屆在未啟用的赤鱲角機場舉行，直至第三屆起移師到市區舉行，歷年來途經本港不同地標，包括尖沙咀文化中心、彌敦道、汀九橋及青馬大橋等。

渣馬亦逐漸吸引全球各地健兒齊集本港爭勝，由最初的地區性活動，已變成家傳戶曉以及國際知名的體壇盛事，並獲列入「香港品牌活動」之一。

關指出，每年跑手人數由最初1997年的逾1,000人，增至2024年的7.4萬人，多年來成為本港最多人參與的年度體育盛事，希望未來參與人數再創新高，進一步宣揚運動文化，讓市民與親朋好友在此平台歡聚及建立美好回憶。惟她指，受制於道路設計，參賽人數受限，或暫時未能再創新高，將視乎賽道等因素調整。

▲ 渣馬已成香港每年盛事。（經濟日報圖片）

渣馬歷年為慈善團體籌款，讓有需要人士獲得適切幫助，所得捐款及受惠人數屢創新高。關指，2024年受惠機構增至28間非政府慈善機構，總捐款額達790萬港元，歷年捐款累積更接近1億港元，期望藉此宣揚社區共融及康健。

關指出，舉行26屆賽事以來，活動預算一直不設上限，公司亦沒有訂立收益指標，只是純粹希望做慈善，為香港略盡綿力，即使近年經濟不景，公司也沒有收緊預算，或在新冠疫後「側側膊唔搞，當無咗回事」。她亦預告下屆渣馬會與沿途小店合作，提供餐飲及送禮品包，為小店及跑手打氣。

▼ 點擊圖片放大 +2

關懿婷自2004年參與渣打馬拉松籌備工作，她最難忘當屆的賽事，因為當年是歷屆最寒冷的一次馬拉松比賽，不論是對參賽者、工作人員、協辦團體及大會皆面對具大挑戰。

機場三跑賽事將於11月17日舉行，是香港時隔26年後再於機場舉辦長跑賽事，共1.2萬人參與。關表示，賽事緣起基於，三跑落成之際，渣打銀行與機管局高層間飯聚，商討有何活動慶祝三跑落成，在1998年曾辦過機場馬拉松的背景下，構思在三跑再舉行馬拉松活動，並加入3公里賽事，冀吸引家長帶同子女參與。

關指出，活動最大的困難在於，需要確保參與者安全下，同時不影響機場運作，有賴機管局及政府多個部門配合，包括運輸及物流局、機電工程署、警務處等，確保活動能順利舉行。為免影響飛機升降及賽後跑道的使用等，禁止跑手帶帽、毛巾等容易被大風吹走的物品，她稱，考慮跑手的意見後，最新決定接納參加者帶有繫繩的帽子入場。

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】