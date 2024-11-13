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破‧地獄 丨拆解香港殯葬行業迷思 遺體化粧師每單工作可收過萬元？

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撰文： 陳家昌

發布時間： 2 小時前

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《破‧地獄》

黃子華、許冠文主演的《破‧地獄》，自開畫後票房捷捷上升，上映一星期已衝向3,000萬票房，成為坊間熱話。

關於殯儀事業，普遍人都感到帶著神秘面紗，因它涉及死亡，而華人對死亡抱有忌諱態度，也不了解殯葬文化。而生老死病，一般人最不容易面對，甚至不懂得處理。

三聯書店早前推出的《身後事：香港殯葬文化探尋》（劉銳業博士聯同梁梓敦著寫），便以專業角度探討香港殯葬文化，甚至提及遺體運輸、凶宅清理和殯儀業潛規則等行業內部議題。

《身後事》（三聯圖書專頁）

在香港，有信仰、背景、種族各異的人，在不同的背景及年代，自然有處理「身後事」不同的方式。

書中分為三個部分。第一部分探討「禁忌行業」，透過香港現今殯葬行業的發展及個案，講述行業的內部迷思；第二部分踏上死亡足跡，分析香港不同宗教、文化的殯葬習俗，以及不同社會組織的殯葬功能；而第三部分則嘗試從死看生，探討一系列香港熱門的生死教育議題。

《破‧地獄》

當中有些內容亦很是貼地和有趣，如其中一節便講從業殯儀業是否收入豐厚！當中提及以往殯儀業的確賺錢容易，不少人為了讓父母「風光大葬」，不惜借貸辦喪事。但時至今日，因行業競爭激烈，社福機構亦有提供援助，以及資訊發達，各種價目更加透明，豐儉由人成為主流，疫情後，喪禮更趨簡單，因此現今從業員收入也不如前。

另外，即使喪禮費用支出多，但很多成本落在殯儀館禮堂租金。而且殯儀業都有淡旺季，夏天較淡，冬天則旺（因長者及病患在寒冬易有併發症）。農曆年前後也不宜辦喪事，因此從業員都要「好天搵理落雨柴」。

書中也講到「殯儀策劃師」、「殯儀經理」是一門專業，收入比一般工作好無可厚非，但不穩定，需要默默耕耘。
此外，當中亦指「遺體化粧師」常被外間以為收入不菲，甚至每單遺體化粧可收取幾千至過萬元，實則這工作有公價，為每位先人化粧只是500元甚至更少！

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