巴士乘客｜疑2名內地遊客站巴士上層　網民斥車長失職未及時制止

▲ 疑2名內地遊客站巴士上層，網民斥車長失職，未及時制止。

處於對乘客及行車安全的考量，巴士上層僅設有座位，不允許乘客於通道站立。

近日，有乘客在Threads上傳影片，指其乘坐巴士時，目睹2名疑似內地遊客，因上層座位已被坐滿，遂站立在通道中間，手中還持有重物。網民批評2人做法危險，又指責司機未上前制止。

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巴士乘客｜2名疑似內地遊客於巴士上層站立

樓主發文稱「家人們誰懂啊，上層不能站人啊，還要站著全程」。據影片可見，巴士上層目測已滿座，有2名女子站在通道中間，其中黑衣女子還手持一裝有物品的黃色膠帶，2人將椅背後的把手當副手使用。

網民根據2人裝扮及隨身用品猜測其可能是內地旅港遊客，或許不知巴士上層不能站立。

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巴士乘客｜網民批車長失職未制止

影片發布後引起網民熱議，指責2名乘客行為危險，「叫佢躪番落去啦！樓上唔可以企人，會翻車㗎 」、「企上層成架車嘅重心會向上升，好易反車」，不少人批評巴士司機，「正常司機會停車」、「投訴吧，車長有責任制止，因為呢個唔止涉及兩條友安全」、「司機有責任處理，可以停車熄匙直至佢哋落下層企好，極嚴重情況可報警交由警察處理」。

亦人猜測2人與於上層站立屬無奈之舉，「會不會下面也是滿的，之前搭上面（層）就是滿的，司機又開門載，整台車都是人，下面的人以為有位置上來，結果下面都是人也下不去，不然你以為大家無聊想站上面？」。

巴士乘客｜乘客於巴士上層站立將面臨罰款

根據《公共巴士服務規例》(第230A章)，乘客也不可以在通道以外的任何巴士部分站立，但通道並不包括樓梯，任何人無合理辯解而違反，即屬犯罪，可處罰款2,000元。

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