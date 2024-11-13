SOGO啟德｜啟德雙子匯SOGO崇光11.15開幕　首3日「啟德祭」優惠低至3折起【附詳情】

▲ 啟德雙子匯SOGO崇光11.15開幕，首3日優惠低至3折 。

【The Twins 雙子匯/SOGO啟德店/崇光百貨】啟德「The Twins 雙子匯」Tower I將於11月15日開幕，SOGO啟德店將於開幕當日正式啟用，並推出為期兩週的「啟德祭」，提供逾1,000項獨家禮遇，包括開業首3天限時精選產品及品牌合作的開業限定聯乘產品，讓SOGO粉絲可盡享全方位購物樂趣。

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SOGO啟德｜開幕優惠及限定商品

崇光百貨啟德店將進駐九龍東全新地標The Twins雙子匯1期，並於11月15日進行揭幕禮！為慶祝新店開業，開幕起至12月1日舉行「啟德祭」，名牌化妝及護膚品、時尚服飾及家品電器低至3折！日本京都的時尚品牌SOU．SOU、人氣貼圖角色燦子期間限定店將於11月中進駐，大家打卡之餘亦可買全新限定商品！

SOGO啟德｜1. 崇光啟德店獨家開幕活動

崇光啟德店將於11月15日開幕當日，舉行開業醒獅匯演。崇崇及崇崇妹亦將於11月15日及16日至24日的周末，在崇光啟德店現身與市民互動合照。

SOGO啟德｜2.「啟德祭」必搶優惠

開幕首3天（11月15日至17日）將舉辦「啟德祭」，店內各品牌優惠包括︰美妝護膚、時尚服飾及家品電器的焦點優惠貨品。

11月15日抵買之選包括︰

化妝及護膚品︰Estee Lauder皇牌修復精華套裝價值︰$2,090 優惠價$965 （限量300套）；LANCÔME Genifique煥活修護小黑瓶115ml套裝價值 $4,357 優惠價$1,960 （限量25套）。

時尚服飾︰FURLA 1927小號單肩袋 / 1927迷你斜孭袋價值$4,360 / $4,560優惠價：$ 1,744 / $1,824（各限量16件）；Brooks Brothers正裝襯衫 / 休閒襯衫價值$1,290-$1,790 優惠價：$590起/件/$1,680/3件/$2,080/4件。

家品電器︰Sealy LUXE 五星舒壓床褥 價值$20,280-$24,880 均一價$9,288-$11,288；Zwilling Now S廚刀套裝2件 （石榴）+Zwilling Now 可拆除廚房剪8°(青檸)+Twin L多用途剪價值$1,937 優惠價：$368（限量50）

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11月16日抵買之選包括︰

化妝及護膚品︰clé de peau BEAUTE 鉑鑽日夜修護套裝 價值$3,105 優惠價$2,200；Helena Rubinstein REPLASTY修復晚霜50ml套裝 價值：$7,615 優惠價：$3,900（限量30套）。

時尚服飾︰DAKS 女裝經典格拼接側揹袋 價值$2,680 優惠價$1,580；ROCKPORT 男裝休閒鞋 /女裝時尚平底鞋 價值$1,499 / $1,099 優惠價$599 / $639。

家品電器︰BRAUN 9417s Series 9 Pro 乾濕兩用電鬚刨價值$4,198 優惠價$2,898（限量30）；DeLonghi EC9155.MB 半自動即磨咖啡機 價值$7,818 優惠價$4,988（限量30）

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11月17日抵買之選包括︰

化妝及護膚品︰ARMANI Beauty極緻再生雙效精華粉底液套裝 價值$2,012 優惠價：$1,365（限量20套）；shu uemura ultime8琥珀山茶花養膚潔顏油450ml套裝 價值$1,523 優惠價$935（限量50套）。

時尚服飾︰MICHAEL KORS JET SET Charm SM Chain Pouchette / Jacquelyn MD TZ Chain Tote 價值$2,700 / $3,200 優惠價：$1,080 / $1,280；UGG 男裝毛毛靴 / 女裝毛毛靴 價值$1,390 / $1,690 優惠價：$899 / $999（各限量20件）。

家品電器︰Delsey Paris MONTMARTRE AIR 2.0保安拉鍊30’’行李箱價值$2,680 優惠價$1,288（限量50）；LG FH15GPCJ10 PuriCare™ AeroTower 3合1空氣淨化風扇-暖風版（樺木白）價值$7,180 優惠價：$4,380（限量50）

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崇光啟德店｜3.東九龍區居民獨家禮遇

由即日起至12月1日期間，憑推廣碼「HIKAITAK」登記成為SOGO Rewards會員，即可獲得The Twins $25電子餐飲優惠禮券*兩張及2,000迎新獎賞積分。

崇光啟德店｜4.會員尊享優惠

於即日起至11月24日崇光感謝祭期間，於崇光銅鑼灣店單一消費滿$1,200即可享總值$100之

崇光啟德店電子現金券*，包括$50電子美容現金券1張及$50指定商戶電子現金券1張。

*有關電子現金券之使用條款及細則，請參閱相關電子現金券。

崇光啟德店｜5.特選尊貴會員禮遇

「啟德祭」期間，特選尊貴會員於崇光啟德店即日累積消費滿指定金額*（最多2張發票），即可獲贈開幕特別版YOSHINOTOMO「后」迷你清酒2支套裝（價值$688）電子換領券1張。於崇光啟德店首次消費可享雙倍SOGO Rewards積分^（最多可享5,000額外積分），另可於The Twins雙子匯尊享每日1小時免費泊車優惠。

崇光啟德店｜6. 低至3折POINTASTIC獎賞

SOGO Rewards會員凡於崇光啟德店、崇光銅鑼灣店或崇光網店購物，每消費HK$1可賺取1積分，更可以低至3折積分加指定金額（如適用）即時換購限量貨品，包括多款潮流家品、精緻廚具及尊貴護膚品，將陸續於SOGO Rewards手機應用程式上架，詳情如下：

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SOGO啟德｜7.京都 石川產物展

「啟德祭」期間，崇光百貨啟德店將於11月15日至11月26日，在9樓舉行「京都 · 石川產物展」，場內展出多款來自京都及石川的產品，並提供SOGO Rewards會員獨家購物禮遇。另外於11月15日至11月22日期間更有和菓子工藝坊供SOGO Rewards會員即場報名，一睹工藝師展示日本傳統手藝與工具的運用。

SOGO啟德｜8.SOU SOU及燦子期間限定店

來自日本京都的SOU · SOU將於11月20日起，在崇光啟德店9樓開設期間限定店「SOU · SOU in HK POP-UP STORE」。此外，人氣貼圖角色燦子亦將於11月15日至12月3日期間，進駐崇光啟德店6樓開設期間限定店，更會首次於香港發售限量珍藏版、18厘米高的磁吸燦子頭像擺設，各位粉絲亦可以與不同造型的燦子合照留念。

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SOGO啟德｜各樓層及貨品類別

樓層 貨品類別 焦點專櫃 B1/F 美妝/美容服務： belif、Clinique、Grown Alchemist、INNISFREE、Laura Mercier、NARS、Scent Studio、SkinSmart G/F 國際精品及美妝： Clé de Peau Beauté、Dior Beauty、Giorgio Armani Beauty、THE WHOO 1/F 國際精品/珠寶首飾/餐飲： DAKS、John Hardy、URASAKI LAB 2/F 女士服裝及首飾/內衣： 23KU Select 3/F 商務服飾/高爾夫球服飾/男士內衣/鞋履： Pal Zileri、Unity Tech 4/F 潮流服飾/配飾/鞋履/餐飲： Calvin Klein Jeans、mART6、MISS SIXTY、Serious by Shu、Wood Watch 5/F 運動服飾/餐飲： CHUMS、Coffee Sweat、Gym Aesthetic 6/F 童嬰服裝/嬰兒用品/玩具： Bandai Namco Specific Store、Tiny 微影、燦子期間限定店、SOGO X NAMCO HK聯乘CRANE GAME CORNER 7/F 電器/廚具/餐具： Circulon、De’Longhi、Doulton 8/F 寢具/旅遊用品/保健用具家居及個人護理： 澳洲Sealy 9/F 高級餐具/家居精品： 法國Christofle

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