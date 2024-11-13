  • 24°C
香港時間：20241113日 (三) 17:49

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴士加價｜議員斥「獅子大開口」　張欣宇：申請加幅高於通脹不合理   

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

立法會交通事務委員會委員張欣宇。（資料圖片）

城巴及九巴申請加價，據悉九巴申請加價6.5%，城巴申請加價9.5%。立法會交通事務委員會委員張欣宇稱，兩巴營運環境持續向好，現時提出高於通脹的加價幅度是不合理，市民將難以接受。

張欣宇表示，政府近年收回西隧及大欖隧道後，在政策上很照顧巴士公司，巴士公司大幅節省隧道費，涉及數以億元，變相增加巴士公司的現金流，形容是強勁的利好因素，質疑巴士公司不能「輸打贏要」，政策上提供優惠，到申請加價時就「獅子大開口」。

陸頌雄：不要將加價原因歸咎於員工

工聯會立法會議員陸頌雄亦認為巴士公司申請加價屬「獅子開大口」，對於巴士公司的做法感到驚訝。他指聽到消息指，巴士公司將申請加價的原因歸咎於員工的薪酬有所上升，但陸頌雄強調對上一次巴士工友的薪酬加幅十分溫和，只有約3.5%，跟現時巴士公司申請加價的幅度相差甚遠，「巴士公司加價就唔好賴我地啲員工。」

陸頌雄又強調巴士公司應檢討自身的經營策略，例如脫班問題，若班次愈來愈疏，市民就會選舉較快的港鐵乘搭。他續指，巴士公司要有改革的精神，使用更多的資訊科技，利用龐大的客戶群，去製造票務以外的營收。他又建議巴士公司把握旅遊機遇，自己想辦法提高營收。

陳恒鑌：冀政府考慮市民承擔能力

立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌表示，委員會將於下星期五討論有關事項。他希望政府考慮巴士公司加價申請時，要考慮市民的承擔能力、巴士公司財政狀況等，特別是近年市道不景，市民收入減少，過高的加幅會令市民百上加斤。

他建議政府考慮加幅時以通脹作為參考，同時可善用「專營巴士豁免隧道費基金」，特別是九巴的戶口有超過4億元，希望可用以抵銷加幅。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

巴士加價｜消息：城巴申請加價近一成　九巴申加價6.5%
今日 13:00
巴士加價｜消息：城巴申請加價近一成　九巴申加價6.5%

你可能感興趣

巴士加價｜消息：城巴申請加價近一成　九巴申加價6.5%
今日 13:00
巴士加價｜消息：城巴申請加價近一成　九巴申加價6.5%
城巴 九巴 營收 工聯會 港鐵 陸頌雄 巴士 立法會 通脹 交通

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
友愛邨命案｜34歲男買宵夜被毆回家一飲水即噴血亡　醫生：1時間內送院或可獲救
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
曙光計劃丨聲稱「家徒四壁」求捐款　單位有奢侈品引網民質疑：環境好過我好多
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
太空流浪︱8天任務變8個月！美國女太空員意外滯留太空　暴瘦見骨嚇壞NASA
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
一代鬼才｜黃霑兒子受訪談「霑仔」身份曾成包袱　黃宇瀚由怨恨父親變亦師亦友：佢大方心地好
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷
綠葉王｜黃建東激瘦30磅　搭港鐵被「野生捕獲」高EQ回應網民嘲諷