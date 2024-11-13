巴士加價｜議員斥「獅子大開口」　張欣宇：申請加幅高於通脹不合理   

▲ 立法會交通事務委員會委員張欣宇。（資料圖片）

城巴及九巴申請加價，據悉九巴申請加價6.5%，城巴申請加價9.5%。立法會交通事務委員會委員張欣宇稱，兩巴營運環境持續向好，現時提出高於通脹的加價幅度是不合理，市民將難以接受。

張欣宇表示，政府近年收回西隧及大欖隧道後，在政策上很照顧巴士公司，巴士公司大幅節省隧道費，涉及數以億元，變相增加巴士公司的現金流，形容是強勁的利好因素，質疑巴士公司不能「輸打贏要」，政策上提供優惠，到申請加價時就「獅子大開口」。

陸頌雄：不要將加價原因歸咎於員工

工聯會立法會議員陸頌雄亦認為巴士公司申請加價屬「獅子開大口」，對於巴士公司的做法感到驚訝。他指聽到消息指，巴士公司將申請加價的原因歸咎於員工的薪酬有所上升，但陸頌雄強調對上一次巴士工友的薪酬加幅十分溫和，只有約3.5%，跟現時巴士公司申請加價的幅度相差甚遠，「巴士公司加價就唔好賴我地啲員工。」

陸頌雄又強調巴士公司應檢討自身的經營策略，例如脫班問題，若班次愈來愈疏，市民就會選舉較快的港鐵乘搭。他續指，巴士公司要有改革的精神，使用更多的資訊科技，利用龐大的客戶群，去製造票務以外的營收。他又建議巴士公司把握旅遊機遇，自己想辦法提高營收。

陳恒鑌：冀政府考慮市民承擔能力

立法會交通事務委員會主席、民建聯議員陳恒鑌表示，委員會將於下星期五討論有關事項。他希望政府考慮巴士公司加價申請時，要考慮市民的承擔能力、巴士公司財政狀況等，特別是近年市道不景，市民收入減少，過高的加幅會令市民百上加斤。



他建議政府考慮加幅時以通脹作為參考，同時可善用「專營巴士豁免隧道費基金」，特別是九巴的戶口有超過4億元，希望可用以抵銷加幅。

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