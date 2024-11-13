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大亞灣核電站｜網傳核電站爆炸　保安局澄清純屬謠言中電指一切正常

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 4 分鐘前

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網傳核電站爆炸，保安局澄清純屬謠言。

【大亞灣 / 發電廠 / 輻射 /  保安局 / 中電】昨（12日）深夜，有網民在討論區以「大亞灣發電廠爆炸？」為題發文，並附上建築物煙囪冒出大量濃煙、火光沖天的相片，引發熱議。

保安局今日（13日）凌晨澄清，並無收到內地相關機構通報，經與廣東省核應急委員會辦公室查證後，確認核電站運作正常，有關消息毫無事實根據，純屬謠言。發言人呼籲市民應留意政府官方渠道發放的公布，切勿輕信任何謠言。

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大亞灣核電站｜中華電力指一切正常

佔有核電廠25%股權的中華電力回覆查詢表示, 相中並非大亞灣核電站，指核電站運作一切正常。

惠州市消防支隊通報稱，昨凌晨2時左右，惠州大亞灣石化區中海殼牌二期生產工藝發生波動，企業採取緊急停車、排放到火炬燃燒的工藝處置措施，未發生火災事故，未造成人員傷亡。

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