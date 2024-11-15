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Healthy Life｜飲水淡而無味？ 中醫師教沖轉季潤肺熱飲

保健美顏

撰文： 黃堯姿

發布時間： 15 分鐘前

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適逢轉季喉嚨癢癢，喝水淡而無味又未必即時能夠紓緩不適。註冊中醫師林惠賢教沖1款轉季茶飲，秋冬時節只需4種食材，就能夠滋潤喉嚨又暖身。

雪梨沙參菊花蜜

功效：養陰潤肺、清熱明目

材料：雪梨乾、沙參、菊花、蜜糖

  • 雪梨乾：清熱潤肺
  • 沙參：養陰益胃
  • 菊花：清熱平肝
  • 蜜糖：健脾益胃

步驟：

  • 1. 先用水清洗材料，沖走表面灰塵
  • 2. 將材料放進杯中，準備250毫升沸水
  • 3. 將沸水倒進杯中
  • 4. 蓋起來燜焗20分鐘
  • 5. 待水溫攤涼至60°C以下再加入蜜糖調味，以保留蜜糖活性

轉季飲食迷思1：有咳嗽可以喝蜜糖嗎？

林惠賢中醫師指出，在有痰的情況或生咳兩周內不建議飲用蜜糖。若屬於久咳約兩周後，而本身濃痰都不算太多，就可以沖泡蜜糖水潤肺。

轉季飲食迷思2：秋天飲食上有哪些忌口？

林惠賢指出，很多人秋天容易會有喉嚨痛、口乾或小便顏色呈黃的情況出現。一旦出現這些情況，就要多加注意，並且忌食煎炸、辛辣、及濃味食物，避免降低體內水分，乾上加乾。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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