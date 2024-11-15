運動熱潮席捲全城　戶外運動及健身博覽下周末登場

隨着中國香港代表隊在巴黎奧運會勇奪2金2銅的驕人成績，加上港人對健康生活的關注度與日俱增，大大提高了他們對運動的興趣。如果你也是其中的一份子，就不能錯過下周（11月22至24日）舉行的「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」，因為當中除了滙聚多個展商，展出各種戶外用品、運動及健身產品外，大會更安排超過20項運動比賽、體驗以至教室，各位運動愛好者想必滿載而歸！

由展覽集團舉辦的「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」將於11月22至24日在香港會議展覽中心舉行，為期三天的博覽勢必掀起全城運動熱潮。



展覽規模勝往年 國際品牌首度亮相



今年博覽規模空前，大會特別增加兩個展覽廳，場地面積較往年大幅提升。多個國際品牌將聚首一堂，全面展示運動及戶外用品的最新發展，多個海外品牌如GCI、ORCA、OTSO、RUG等將在本港首次亮相。入場人士將可了解各種運動裝備、健身產品、露營用品以至運動醫療器材。

在運動熱潮的帶動下，近年本港陸續出現多個山系品牌，其中森•匠（展位編號：3G-J70）、秋禾創意有限公司（展位編號：3G-H07）以及Pomaru Limited（展位編號：3G-H32）將會參與博覽，為戶外愛好者展示一眾高質量且設計獨特的原創裝備和用品。

至於有意選購運動或戶外體育用品的人士，浩威世紀有限公司（展位編號：3F-E23）將提供開倉大優惠，其產品涵蓋Deplacer、Klymit、Astage等多個運動品牌，每日限量優惠產品折扣更低至3折起。

部分展商產品：

▲ （左）ONESEC打造首副全新形態「一秒變色」太陽眼鏡，帶來革命性的視覺體驗。（Onesec Limited，攤位編號：3G-F51）；（右）「香港製造」背包，使用輕巧、透氣及有防水功能的布料製作，由剪裁到車製均於香港進行。（Autumn Grain Creation Company Limited，攤位編號：3G-H07）

▲ （左）5至6人用Dometic Kampa Brighton Outdoor Tent，兩側和前門設有網狀版，通風透氣。（A&P Electronic Trading Company Limited，攤位編號：3G-G07）；（右）香港攀石場Project_，聯乘日本著名戶外品牌Montbell創作香港限定Tee。（Project Underscore Hong Kong Limited，攤位編號：3F-D33）

二十項精彩賽事 打造體育交流平台



配合特區政府銳意打造香港成為「國際體育盛事之都」的方向，今屆博覽不僅展示創新產品，更安排了超過20項精彩賽事，包括GP 香港國際功能性體適能錦標賽2024、會展三人籃球邀請賽、「春苗秋實」首屆粵港澳青少年劍擊俱樂部聯賽（香港站）、會展盃乒乓球挑戰賽、會展軟式飛鏢邀請賽等，為業界及運動愛好者提供一個專業交流的平台。

▲ 會展三人籃球邀請賽及會展單打王。

▲ （左）博覽設有多個比賽區及體驗區域，其中包括「第十四屆教師體育節飛鏢比賽」，公眾人士除可進場觀賞比賽外，亦可在專業導師的指導下體驗飛鏢運動；（右）中國香港功能體適能及運動表現總會（HKSPF3）舉辦首屆香港國際功能性體適能錦標賽，屆時將會在比賽中挑選香港最Fit的運動員成為香港代表隊參與國際比賽，代表香港與其他國家較量。

為了讓市民親身體驗不同運動項目的樂趣，場內特設多個運動體驗區。除了傳統的劍擊、羽毛球、乒乓球等項目外，還有飛鏢以及匹克球運動。香港匹克球學院（展位編號：3F-A19-20）將在展會推廣匹克球運動，並提供專業指導和互動體驗，推動全民參與新興運動。而首次參展的香港遊艇會（展位編號：3F-C01）亦會在博覽推廣帆船及賽艇運動，入場人士可即場試玩及拍照打卡，並獲取證書一張及紀念品。

至於今年6月成立的亞洲高輪單車協會有限公司（展位編號：3E-R15），乃亞洲區內首個高輪單車協會。該會將於會場展示擁有巨大前輪和細小後輪的外觀的高輪單車，讓入場人士親身體會19世紀英國及其他歐洲地區的單車文化，並感受高輪單車獨特魅力。



FITechXpo論壇登場 探討運動科技新趨勢



展覽與比賽活動以外，因應運動科技的迅速發展，健身科技及器材博覽特設一連三日FITechXpo論壇，邀請香港浸會大學、THEi高科院等學術機構及業界專家，探討運動科技的最新趨勢。論壇主題涵蓋人工智能在體育領域的應用、可穿戴設備在運動醫學的角色等議題，展現創新科技在運動上的應用。此外，論壇亦設有由LES MILLS導師教授的「DANCE」、「BODYATTACK」及「BODYCOMBAT」等多個免費健身體驗課堂，讓入場人士感受最新的健身方式。

因應戶外運動的普及化，博覽特別設立露營車展示區及戶外教室。多位專業山藝教練和物理治療師將親臨現場，主持一系列實用講座，包括紮營技巧、山藝繩結運用、登山裝備選擇以至預防行山膝頭痛等專題，為熱愛戶外活動的市民提供專業指導。



Monchhichi限定店進駐 豐富獎賞等您拎



適逢深受全球歡迎的Monchhichi誕生50周年，場內特設多個主題打卡位及限定店，推出多款限量版紀念商品。大會更準備了豐富的入場優惠，每日首300名於大會售票處購買實體門票的入場人士可獲價值超過200元的運動福袋。另外，憑Mastercard簽賬更有機會贏取總值11萬元的獎品，包括多個亞洲熱門城市的雙人來回機票。消費愈大，中獎機會愈大！

「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」集運動、科技、娛樂於一身，不論是運動發燒友、健身愛好者，還是對戶外活動感興趣的朋友都不容錯過。大家緊記下周五至日參與博覽，一同投入這場體育盛會，感受運動的無限魅力。



「香港戶外用品及運動博覽 暨 健身科技及器材博覽2024」詳情

日期：2024年11月22日至24日（星期五至日）

時間：上午11時至晚上8時

地點：香港會議展覽中心3號展覽廳DEFG

網址：https://bit.ly/3O2uFeC

（特約）