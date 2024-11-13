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人事變動｜國務院任命中投公司前副總經理祁斌為中聯辦副主任

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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祁斌。（中國科學技術大學圖片）

國務院任命中投公司原副總經理祁斌任中聯辦副主任，料主管經濟事務。中聯辦網站更新主要官員名單，祁斌是排名第五的副主任。

有市場人士形容，祁斌沒官員架子、文質彬彬、記憶力驚人、樂於與人交流、在業內人緣極佳。

中聯辦主要官員名單。

現年56歲的祁斌，出生於北京，1991年畢業於清華大學物理系並留校工作。1992年赴美留學，分別獲羅切斯特大學生物物理學碩士和芝加哥大學商學院MBA學位。2006年獲清華大學數量經濟學博士學位。

1996至2000年期間，祁斌先後在華爾街從事一級市場、二級市場運作和資產管理等業務，亦曾在法國巴黎銀行、高盛集團資產管理部等金融機構任職。2000年，年僅32歲的祁斌作為中國證監會首批海外引進的專家，被任命為證監會戰略發展委員會委員，其後在證監會工作長達16年。

2016年，祁斌調任中投公司黨委委員、副總經理，同時擔任中投公司執行委員會及投資委員會成員，分管中投公司研究部、投資運營部。

祁斌對港料不陌生，據知，在證監會工作期間多次訪問香港。2023年9月，中投公司主辦的「中投論壇2023暨跨境投資與國際產業合作大會」在港舉行，他亦有赴港出席。

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