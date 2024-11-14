  • 25°C
香港時間：20241114日 (四) 13:51

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

寫滿愛愛滿瀉︱專家張溢明4招昇華親子連結　家長主動助興家庭氣氛歡慶

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

香港心理學會教育心理學部主席張溢明先生4招昇華親子連結。

家庭生活中，親子溝通的重要性不言而喻。有效的親子溝通不僅能夠鞏固家庭成員之間的情感連結，還能促進孩子的情緒和心理健康發展。大家喜歡別人跟自己分享開心事嗎？喜歡的話，不妨多運用「主動助興」（Active-Constructive Responding, ACR）的方式，去將喜樂的心情進一步「昇華」。而有效應用在家庭上，更能顯著提升親子之間的正向連結。

最新影片:

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

「主動助興」是一種積極回應他人分享的溝通方式，表達對對方感受的重視和共鳴。當孩子分享經歷或情緒時，家長用心聆聽，給予正面回應，使讓孩子感受到被理解和支持，增強他們的幸福感。當孩子分享讓他們感到高興或自豪的事情時，家長如何回應才能深化這些正向情緒呢？例如當孩子放學回家，開心地告訴媽媽：「媽媽，我今天幫同學整理物品，老師讚我很乖！」家長的反應方式可能有很多種，例如：「我現在忙著做飯呢。」、「你有那麼多時間幫人整理？」等，都有如「一盆冷水照頭淋」，打擊孩子的積極性。另一些家長可能會說：「嗯，真乖。」這樣簡單回應，雖然肯定了孩子的行為，但未能深入交流事件和當中的正面情緒。

如何能夠進一步強化孩子的正面感受呢？「真棒！老師讚你一定讓你很開心吧？你幫同學整理了什麼呢？他們是不是也很感激你？」這種回應不僅肯定了孩子的行為，還進一步鼓勵孩子分享更多細節，並且表達對孩子感受的共鳴。這種互動方式能讓孩子感受更深刻外，同時體會到父母的關愛和支持。

要在日常生活中實踐「主動助興」，家長宜實踐以下的步驟：

親子溝通︱1.反映感受

家長專注聆聽，避免打斷或忽視孩子的表達，反映孩子所表達的情緒，讓孩子感受到家長對其感受的理解和共鳴。「我見你充滿笑容，知道你很開心！」

親子溝通︱2.鼓勵分享

在回應孩子的分享時，家長可以通過提問來鼓勵孩子進一步分享具體的細節，有助於孩子更深入地表達自己的想法和感受。「你如何幫同學執拾物品呢？」

親子溝通︱3.共享歡樂

當孩子分享喜悅的事情時，家長應該與孩子共同分享這份歡樂，並通過積極的回應來增強這份喜悅的感受。「老師稱讚你是乖孩子，媽媽都替你高興。」

親子溝通︱4.投入情境

家長應該投入到孩子所描述的情境中，這樣可以更真誠地表達對孩子經歷的關注和理解。「不如今晚分享給爸爸聽？我們記錄在日記簿上？」

假設孩子告訴家長：「媽媽我畫了一幅畫，我畫得很美呀！」這時，家長不妨回應：「爸爸見你很開心，似乎你真的感到很滿意！你可以介紹一下這幅畫嗎？花了多少時間畫？」「晚飯後爸爸跟你又畫一幅，好嗎？」這樣的回應方式不僅讓孩子感受到家長的興奮和驕傲，還激發了孩子進一步表達自己的想法，從而促進了親子之間更深層次的互動。

運用「主動助興」不僅能夠在當下有效回應孩子的情緒，還能鞏固孩子的正面感受，強化受讚揚的正面表現。家長通過反映感受、鼓勵分享、共享歡樂和投入情境，能夠讓孩子感受到家長的愛與支持，長遠來說更能讓孩子在面對挑戰時更具韌性，更有勇氣去進一步嘗試和突破，亦有助於建立更加親密的親子關係，創造一個充滿愛和溫馨的家庭氛圍，讓孩子在溫暖的環境中健康成長。

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : 張溢明先生 香港心理學會教育心理學部主席

相關文章

太空油｜新興毒品「太空油」蔓延社區校園　17歲仔吸食過量險被車撞【5招評估子女風險】
19:02 2024/11/08
太空油｜新興毒品「太空油」蔓延社區校園　17歲仔吸食過量險被車撞【5招評估子女風險】
寫滿愛愛滿瀉︱人生路漫長情緒受困宜休息　校長：身心健康方能致遠
12:00 2024/11/11
寫滿愛愛滿瀉︱人生路漫長情緒受困宜休息　校長：身心健康方能致遠
校長專欄｜沉迷手遊與太空油如同成魔鬼傀儡　陳瑞良校長：浪費光陰賠掉健康
17:42 2024/11/11
校長專欄｜沉迷手遊與太空油如同成魔鬼傀儡　陳瑞良校長：浪費光陰賠掉健康
天使綜合症︱愛兒患天使綜合症全家赴美尋治癒方法　鄭俊弘有好消息透露唯一願望
12:36 2024/11/12
天使綜合症︱愛兒患天使綜合症全家赴美尋治癒方法　鄭俊弘有好消息透露唯一願望

你可能感興趣

太空油｜新興毒品「太空油」蔓延社區校園　17歲仔吸食過量險被車撞【5招評估子女風險】
19:02 2024/11/08
太空油｜新興毒品「太空油」蔓延社區校園　17歲仔吸食過量險被車撞【5招評估子女風險】
寫滿愛愛滿瀉︱人生路漫長情緒受困宜休息　校長：身心健康方能致遠
12:00 2024/11/11
寫滿愛愛滿瀉︱人生路漫長情緒受困宜休息　校長：身心健康方能致遠
校長專欄｜沉迷手遊與太空油如同成魔鬼傀儡　陳瑞良校長：浪費光陰賠掉健康
17:42 2024/11/11
校長專欄｜沉迷手遊與太空油如同成魔鬼傀儡　陳瑞良校長：浪費光陰賠掉健康
兒童健康 爸媽心聲 家庭教育 正能量

最高瀏覽

颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】
脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光