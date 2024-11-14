寫滿愛愛滿瀉︱專家張溢明4招昇華親子連結　家長主動助興家庭氣氛歡慶

▲ 香港心理學會教育心理學部主席張溢明先生4招昇華親子連結。

家庭生活中，親子溝通的重要性不言而喻。有效的親子溝通不僅能夠鞏固家庭成員之間的情感連結，還能促進孩子的情緒和心理健康發展。大家喜歡別人跟自己分享開心事嗎？喜歡的話，不妨多運用「主動助興」（Active-Constructive Responding, ACR）的方式，去將喜樂的心情進一步「昇華」。而有效應用在家庭上，更能顯著提升親子之間的正向連結。

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「主動助興」是一種積極回應他人分享的溝通方式，表達對對方感受的重視和共鳴。當孩子分享經歷或情緒時，家長用心聆聽，給予正面回應，使讓孩子感受到被理解和支持，增強他們的幸福感。當孩子分享讓他們感到高興或自豪的事情時，家長如何回應才能深化這些正向情緒呢？例如當孩子放學回家，開心地告訴媽媽：「媽媽，我今天幫同學整理物品，老師讚我很乖！」家長的反應方式可能有很多種，例如：「我現在忙著做飯呢。」、「你有那麼多時間幫人整理？」等，都有如「一盆冷水照頭淋」，打擊孩子的積極性。另一些家長可能會說：「嗯，真乖。」這樣簡單回應，雖然肯定了孩子的行為，但未能深入交流事件和當中的正面情緒。

如何能夠進一步強化孩子的正面感受呢？「真棒！老師讚你一定讓你很開心吧？你幫同學整理了什麼呢？他們是不是也很感激你？」這種回應不僅肯定了孩子的行為，還進一步鼓勵孩子分享更多細節，並且表達對孩子感受的共鳴。這種互動方式能讓孩子感受更深刻外，同時體會到父母的關愛和支持。

要在日常生活中實踐「主動助興」，家長宜實踐以下的步驟：

親子溝通︱1.反映感受

家長專注聆聽，避免打斷或忽視孩子的表達，反映孩子所表達的情緒，讓孩子感受到家長對其感受的理解和共鳴。「我見你充滿笑容，知道你很開心！」

親子溝通︱2.鼓勵分享

在回應孩子的分享時，家長可以通過提問來鼓勵孩子進一步分享具體的細節，有助於孩子更深入地表達自己的想法和感受。「你如何幫同學執拾物品呢？」

親子溝通︱3.共享歡樂

當孩子分享喜悅的事情時，家長應該與孩子共同分享這份歡樂，並通過積極的回應來增強這份喜悅的感受。「老師稱讚你是乖孩子，媽媽都替你高興。」

親子溝通︱4.投入情境

家長應該投入到孩子所描述的情境中，這樣可以更真誠地表達對孩子經歷的關注和理解。「不如今晚分享給爸爸聽？我們記錄在日記簿上？」

假設孩子告訴家長：「媽媽我畫了一幅畫，我畫得很美呀！」這時，家長不妨回應：「爸爸見你很開心，似乎你真的感到很滿意！你可以介紹一下這幅畫嗎？花了多少時間畫？」「晚飯後爸爸跟你又畫一幅，好嗎？」這樣的回應方式不僅讓孩子感受到家長的興奮和驕傲，還激發了孩子進一步表達自己的想法，從而促進了親子之間更深層次的互動。

運用「主動助興」不僅能夠在當下有效回應孩子的情緒，還能鞏固孩子的正面感受，強化受讚揚的正面表現。家長通過反映感受、鼓勵分享、共享歡樂和投入情境，能夠讓孩子感受到家長的愛與支持，長遠來說更能讓孩子在面對挑戰時更具韌性，更有勇氣去進一步嘗試和突破，亦有助於建立更加親密的親子關係，創造一個充滿愛和溫馨的家庭氛圍，讓孩子在溫暖的環境中健康成長。

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