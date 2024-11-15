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Sick問識答｜經常捱夜易腎虧氣血差　中醫拆解男女不育成因大不同

醫生診症室

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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生兒育女可說是眾多新婚夫婦的下一個人生目標，但都市人平日忙碌，加上不良生活習慣，無形中成為男女不育的誘因，當中以捱夜最為傷身。註冊中醫師葉浩賢以中西醫角度，詳細拆解時下夫婦不育成因，原來不育問題與氣血不足息息相關。

何謂不育？

註冊中醫師葉浩賢指出，超過1年在沒有避孕措施下行房，而期間未能成功懷孕，在臨床上即定義為不育或不孕。他指出，不育成因有很多，男女比例約各佔3成，剩下的3成歸類為原因不明，或是雙方基於某些原因造成夫婦不育。

男女不育成因大不同

男士不育的原因主要與精子狀況有關，當中以形態健全，數量、活躍度和濃度同樣合格為標準。而女士的情況則比較複雜，與子宮內不同部分有關。有些女性卵巢狀況較差，如黃體分泌不足，導致有機會在卵子生成期間已經出現問題，日後難以受精。

葉浩賢指出，若卵子品質無問題，問題可能出自卵子與精子在輸卵管結合的過程。若女方輸卵管出現堵塞，有可能會降低受孕成功率。

就算卵子成功受精後，一般需要在子宮內膜著床才能夠成孕。若女士子宮內膜厚度不足，或患有子宮肌瘤或息肉的問題，種種因素會限制受精卵著床的位置，就算受精成功亦未必能夠成功懷孕。

1. 女性婦科疾病 降低懷孕機率

另外，細菌性婦科疾病同樣會降低懷孕風險，如患有陰道炎或盆腔炎的女士，陰道的細菌和酸鹼度會影響精子進入陰道後的活躍度，降低生育機會。

在中醫角度來說，不育成因亦分為先天和後天因素，大多數與肝腎問題有關。葉浩賢指出，肝腎陰虛或不足會導致卵巢異常或排卵出現問題。氣血虛弱的女士，如月經日數或週期較短者，子宮內膜較薄，繼而影響受精卵著床。

2. 男士肝血不足 精子形態欠佳

男士方面，不育與精子形態息息相關，尤其是肝血不足的男士，精子形態很有可能會出現異常。而平日作息和飲食習慣不良，亦會影響氣血，特別有吸煙、酗酒、捱夜習慣的男士，要多加留意。

3. 都市人經常捱夜 氣血不足

葉浩賢強調，成功受孕與睡眠息息相關，不論男女，只要休息不足皆會降低氣血狀況，尤其對女性影響更甚。他總結，男女若希望能夠及早開枝散葉，「強肝腎、補血氣」是成孕的不二法門

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新

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