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百日咳︱南韓首現「百日咳」死亡個案　確診病例激增100倍 2族群高危

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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南韓首現「百日咳」死亡個案　確診病例激增100倍 2族群高危

【百日咳／感冒／咳嗽／恙蟲病／南韓旅遊】遊韓注意！南韓「百日咳」個案正在全國範圍蔓延，近日更新增一例死亡個案，為全國首宗。南韓疾病管理廳提醒，百日咳確診病例已較去年激增100倍，尤其2大族群要特別小心「類感冒」症狀。

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據韓國媒體報道，南韓一名出生不足2個月的嬰兒因患百日咳身亡，成為國内首宗案例。南韓疾病管理廳公佈，該名嬰兒於上月31日確診後住院治療，雖已接種百日咳疫苗，但據悉在打疫苗前已出現咳嗽、有痰等症狀，估計因此降低了疫苗效用。嬰兒住院後症狀持續惡化，延至本月4日死亡。

百日咳︱確診病例激增100倍 2族群需慎防「類感冒」症狀

當地媒體報道指出，南韓百日咳確診個案數量在今年呈全國範圍激增，截至11月首周，確診病例已由去年292宗，增至今年超過3萬宗，增幅達100倍。而百日咳主要會對兒童、尤其6個月以下的嬰幼兒威脅最大；其次是11至18歲青少年，亦容易中招。

據了解，百日咳是由百日咳鮑特菌感染引起的急性呼吸道傳染病，主要通過飛沫傳播，因咳嗽可能持續百日而得名。相應疫苗出現並以免疫規劃形式大規模使用後，便進入低流行狀態。但隨着時間推移，百日咳流行和傳播方式發生變化，症狀不明顯的成人和青少年成為傳染嬰幼兒的主體，主因是11至18歲的青少年疫苗保護力逐漸消退，而6個月以下的嬰兒又尚未獲得足夠的保護力。

症狀早期表現與普通感冒並無太大區別，有時甚至沒發熱情況；初期症狀包括流鼻涕和輕度咳嗽等，惟咳嗽的表現形式不同——百日咳會表現出嚴重的陣發性、痙攣性咳嗽，且咳嗽終止時，伴有雞鳴樣的吸氣聲。百日咳整個病程或幾乎沒有肺部體徵，但一旦進展到急性期，尤其是嬰兒一旦患上，病情發展迅速，嚴重可引致併發症，造成肺炎、呼吸衰竭甚至死亡。

同場加映：恙蟲病例3周急增8倍 症狀似感冒

除了百日咳威脅，南韓同時還面對在踏入11月天氣轉冷後，恙蟲病例急增。據韓國媒體報道，韓國在過去3周確診恙蟲人數從58人急增至459人，增幅有8倍之多，加上當地最近調查顯示，恙蟲密度在過去3週內急劇上升超過3倍。據當地統計，每1000名感染者中就有2人死亡，部分患者被叮咬後會同時感染更致命的「重症熱性血小板減少綜合症」，致命程度比恙蟲病更高。韓國疾病管理廳提醒，只要在感染初期使用抗生素治療，一般都能迅速復原；若延誤治療，細菌有可能擴散至全身，嚴重者可致命。

5大防蟲貼士

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受訪問時曾指出，叢林斑疹傷寒（又稱「恙蟲病」），可經由「立克次體」的病媒，如蚤、蝨和蜱等傳播。這類昆蟲皆體型細小，只有1毫米或更小，一般肉眼難以看見。多數出沒在草叢中，一旦人類或動物經過，就會容易攀附身上。恙蟲尤其活躍在攝氏10度至15度的環境中，故此在11月通常是恙蟲活動的高峰期。

恙蟲病常見傳播方式是經由受感染的蜱叮咬如大腿內側、腳及腋下等位置，傷口特徵為黑色焦痂。病毒潛伏期約10至12日，病徵似患感冒，例如持續發燒發冷、頭痛、肌肉疼痛、出疹等，嚴重可引起併發症，死亡率達60%。

胡醫生還表示，恙蟲病在本港屬於常見，經常出現在叢林地區。因此，醫生建議到郊外地區時應採取以下預防措施：

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