新聞之花丨深水埗甜品店仙氣女店主引網上熱討　背景曝光因一事令宅男心碎

▲ 有線新聞之花陳慧欣到深水埗甜品店睇檔，成網民熱話。

【陳慧欣 / 新聞之花 / 甜品店】深水埗近日有一間叫甜姨姨研究所的甜品店開業，迅速成為網絡如「深水埗美食及消費關注組」等facebook群組的討論熱話。因為該店女店長不只並非姨姨，而且更是位仙氣美女。

其實這位女店長正是有線新聞之花陳慧欣（Kendy），專門關注新聞主播的facebook群組「新聞人事全面睇」也有上載她在店內幫手的照片，從中可見穿上圍裙陳慧欣親自收銀、盛糖水等，親力親為沒愉懶，更吸引不少網民留言表示要幫趁支持。

新聞之花丨前TVB新聞主播「升呢」名媛階層 擁多個名牌手袋價值過百萬【多圖】

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新聞之花丨舞林高手陳慧欣

在2000年10月出生的Kendy就讀嘉諾撒培德書院，後來入香港樹仁大學新聞與傳播學系，自2021年1月加入有線新聞部當實習，2022年畢業後正式成為有線記者。當年讀大學時，她更曾是舞蹈學會成員，相當好動。

因為樣子甜美成為Kendy新聞之花，她亦常在個人社交平台上平上載靚相益粉絲。不過令宅男粉絲傷心的是，Kendy已「名花有主」，她也不時在IG上載與男友的合照放閃。

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