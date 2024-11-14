青年空間 | 青少年中心推自助空間設自助Partyroom/烘焙服務 /Band房 培養青少年體藝全面發展

【香港遊樂場協會賽馬會青衣青少年綜合服務中心】青少年玩樂休閒Second Home— 位於青衣長發邨長發邨社區中心2至4樓，空間偌大，用途主要以多媒體影音媒化發展，特設自助Partyroom，會員可免費借用Band房、自助烘焙、大量Boardgame、Switch、PS5、室内桌球、唱K器材及樂器等娛樂設施，旨在多方面培養青少年文化體藝發展。中心過往曾嘗試獨有「$5,000 自肥計劃」,由青年主導擬定活動内容，社工協助，學習過後更可回饋社區。中心亦推出「音程廠牌計劃」,提供練習及演出場地，助青少年邁進音樂發展的方向。中心致力舉辦不同免費工作坊，同時推廣文化共融，支持本地原創音樂及宣傳不同文化，包括日系地下偶像音樂Show、同人夏日演出祭、韓國Kpop舞蹈演出等時下年輕人的喜愛活動，向年青人提供接觸新事物的機會。

創造青少年理想互動空間 特設免費自助Partyroom項目

香港遊樂場協會賽馬會青衣青少年綜合服務中心自2022年10月重新翻新，成為更貼近青年人需要的地方，提供一個多元化的發展平台。中心舉辦「青年參與」YOUTH OWNERSHIP計劃，由社工協助幫忙，重點青年主導的行動與青年發展，將他們的聲音納入社區項目和服務。中心配合生涯發展主題進行了全面的裝修,設計理念圍繞「共創空間及促進連繫」展開，當中主要裝修為多用途演出舞台以及推行自助空間,特別針對青少年的生涯發展進行了深入考慮。中心不僅提供創新和互動的環境，提供不同興趣增值活動，更專注於提升青少年的軟實力，包括分析能力、解決問題的技巧、自我管理和團隊合作等，為青少年未來的職業生涯奠定堅實基礎。

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中心特設自助形式的Partyroom，可自行於網站預約。Partyroom位於3樓，提供免費紙包飲品及零食，創造出一個舒適而富有趣味的聚會空間。會員可享用多項免費設施,包括：免費借用Band房、大量Boardgame、Switch、PS5、室内桌球、唱K器材及樂器等娛樂設施。無論是慶祝生日、舉辦小型聚會，還是單純想與朋友一起放鬆，中心亦能多方面提供服務，促進年輕人之間的交流與互動。Partyroom每次免費借用2小時起，根據人數可借用更多時間，確保空間使用符合中心的宗旨。

獨有$5000自肥計劃 提供青少年籌備活動機會

香港遊樂場協會賽馬會青衣青少年綜合服務中心過去舉辦多個成功的活動,特別是在音樂和舞蹈領域。中心推出「$5,000 自肥計劃」支持青少年自主決定籌備的計劃內容，由青年主導，社工協助。青少年先自由組隊，設計活動内容，其後向中心職員介紹活動詳情，即有機會獲得高達$5,000的資助，可用作籌備活動、拍MV、創作原創曲、自肥演出機會等。資助內容包括人際及資源支持，如成員招募、導師費及所需器具，物資籌備費用涵蓋所需材料及物資，還有場地提供及宣傳支持，包括市集費、舞台搭建及相關宣傳費用。中心期待透過這項計劃幫助青少年追夢，激發更多創意,成就不可能的任務。

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促進本地文化融合 多元日韓文化演出機會

中心全力推廣文化共融，特別是日系文化與本地原創音樂的結合，讓青年人能在多元文化的環境中自由探索與創作。過往推出的“音程 INTERVAL 原創音樂計劃”希望幫助對音樂有興趣的年輕人,提供專業訓練和發展路向，舉辦了一系列以音樂為主題的活動。首先，“音程夏日音樂祭”由青少年完全主導，邀請了六隊香港獨立樂隊演出，所有籌備工作均由青年全權負責，成功吸引超過100名觀眾前來觀賞。

特設流行音樂作曲班，邀請本地音樂人GooChan擔任導師，提供專業指導。還有〝Listen To Your Dreams”葵青區青年歌唱比賽，鼓勵青少年展現音樂才華。其中〝Music Free Jam Night”備受青少年喜愛，活動邀請專業樂手駐場參與，並由音樂學校Amusing Studio協辦，為青少年提供了與音樂交流的良好平台。計劃不僅提供演出機會，還讓參與者學習如何策劃和舉辦音樂活動，增強他們在音樂行業中的實踐經驗。透過中心獨有「$5,000 自肥計劃」，渴望獲得演出空間的青年人積極把握機會，主動向中心提交計劃書，介紹地下偶像文化並申請計劃資助。地下偶像在香港仍屬於次文化，大眾對此了解甚少,加上他們的收入無法支撐高昂的練習和演出場地租金，導致演出機會相對有限。因此,中心提供場地與資助，更有事前於音程計劃中受訓練的青年人操控音響及燈光，舉辦出道演出，並吸引了超過120名觀眾到場支持。現場氣氛熱烈，讓演出者感受到受眾的熱情與鼓勵，向追夢之路邁出了重要一步。此次活動不僅為參與的青年人提供了展示才華的舞台，還讓他們獲得了寶貴的實習經驗，為未來更大型的活動打下了堅實的基礎。不僅有助於推動地下偶像文化的發展，也展示了中心在促進青少年文化交流和實踐機會方面的承諾。

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舉辦免費文化工作坊 為職業生涯打造基礎

中心過往邀請網絡歌手DS和填詞人楓玥來到中心，舉辦廣東話填詞工作坊，讓青年人學習填詞技巧，並提供職業導向，激發他們的創意潛能。隨後，為了讓他們有機會展示才華，中心舉辦了同人粵詞音樂會，邀請外間演唱日曲粵詞的藝術家，促進音樂交流,讓彼此分享靈感。中心支持青年人自發籌辦的同人夏日演出祭，提供一個展示日系表演的平台，吸引了大量年輕觀眾參與。通過這些活動，青少年能夠建立自信，發展他們的創意，並擴闊社交圈子，營造一個充滿活力的文化聚會。

除了音樂，舞蹈活動同樣精彩。青年人主辦的Kpop Random Play Dance 3.0活動,涵蓋音響、燈光和宣傳等各個環節，充分展現了年輕人的組織能力與創意。而在Dance Cover拍攝活動中，中心為熱愛跳舞的青年人提供了排舞工作坊和服裝資助，助他們拍攝精彩的舞蹈視頻。在青衣青少年綜合服務中心，文化共融的理念不僅讓音樂與舞蹈交織，更為年輕人提供了一個交流和成長的平台。不僅能夠享受次文化的魅力，還能親身參與音樂及舞蹈的創作和演出，讓所有人都能在這個多元文化的環境中找到屬於自己的舞台。

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香港遊樂場協會賽馬會青衣青少年綜合服務中心官方 Instagram 不定期會有不同的活動發佈及製作有趣味的活動影片，大家如果有興趣了解更多中心活動，使用自助空間，在空餘時間增值自己，可以追蹤及留意。

香港遊樂場協會賽馬會青衣青少年綜合服務中心

地址：新界青衣長發邨長發社區中心二至四樓

開放時間：

星期一至五 14：00 - 22：00

星期六 10：00 - 22：00

星期日及公眾假期休息

查詢電話：2433 5277或電郵至tyit@hkpa.hk

傳真電話：2495 2769

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