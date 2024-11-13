恩愛夫妻｜蒙嘉慧童年坎坷曾抱不婚主義　獲鄭伊健寵愛靠「貪玩」保鮮11年婚姻

▲ 蒙嘉慧跟鄭伊健結婚11年，二人恩愛如昔。

【蒙嘉慧/鄭伊健/夫妻關係】51歲的蒙嘉慧跟鄭伊健結婚11年，婚後的蒙嘉慧過著養尊處優的生活，近日播映中的ViuTV節目《呢度住吓 嗰度住吓》找來久未露面的蒙嘉慧任主持，節目獲得不少觀眾正評，連帶蒙嘉慧成為網民熱話。

節目中的蒙嘉慧（YoYo）打扮貼地兼不造作，讓觀眾看得舒服，其中一集她提及想買地起屋，惟老公鄭伊健卻不支持，她說︰「之前山腳有塊地好想買，捉晒啲朋友來研究，但最後當然唔批，得唔到支持，佢(指鄭伊健)覺得太遠，又唔識處理，佢怕我太多呢啲頭腦一熱！」

不過YoYo慶幸有老公伊健阻止，因為該處來回市區車程遠，她解釋：「回到現實，由博多車站駕車嚟，車程都要45分鐘，有車都咁耐，如果有時冇車，要搭公共交通工具又真係幾辛苦。 」曲線讚老公夠冷靜，是YoYo的另類「放閃」。

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蒙嘉慧｜單親家庭長大遭家暴

現今的YoYo是幸福人妻，原來其童年歲月並不愉快，在她未出世時雙親已離異，YoYo跟著外婆生活，11歲時搬回跟母親、繼父以及同母異父的妹妹同住。

惟母親覺得YoYo無心向學，不時打罵她，某次帶妹妹去公園耍樂時，扭她耳朵至出血。其後母親再度離婚，妹妹被生父接走，其後被後母毒打，不久後輕生身亡，令YoYo流下很大陰影。

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而伊健令她走出恐婚的關口，2007年，她跟伊健剛相戀大半年，YoYo的外婆因病離世，對YoYo很大打擊，伊健淩晨致電給她，YoYo說：「叫我去他的家，不要剩下自己一個獨自面對，那一刻我開始認定他，覺得他是一個我可以信賴的人。」

▲ 蒙嘉慧跟鄭伊健於2013年結婚。（網上圖片）

蒙嘉慧鄭伊健｜拍拖18年結婚

蒙嘉慧跟鄭伊健從拍拖到結婚，走在一起18年，YoYo貪玩性格跟伊健十分合拍，熱愛打機的伊健不但未有遭yoyo埋怨，老婆甚至比他玩得更瘋狂，鄭伊健曾指「她是我貪玩的兩倍，所以我們合得來。」

另外，YoYo很懂得為對方預留空間，伊健受訪時提及兩夫妻的相處之道時說：「大家有不同玩意，打機都是各有各打」。雖然貪玩，不過鄭伊健是有擔帶之人，2019年他投資過百萬，讓老婆於福岡開設房地產公司，主打物業管理、移民、升學等服務，讓YoYo過著半退休生活。

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