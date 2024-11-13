  • 26°C
香港時間：20241113日 (三) 19:30

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恩愛夫妻｜蒙嘉慧童年坎坷曾抱不婚主義　獲鄭伊健寵愛靠「貪玩」保鮮11年婚姻

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

蒙嘉慧跟鄭伊健結婚11年，二人恩愛如昔。

【蒙嘉慧/鄭伊健/夫妻關係】51歲的蒙嘉慧跟鄭伊健結婚11年，婚後的蒙嘉慧過著養尊處優的生活，近日播映中的ViuTV節目《呢度住吓 嗰度住吓》找來久未露面的蒙嘉慧任主持，節目獲得不少觀眾正評，連帶蒙嘉慧成為網民熱話。

節目中的蒙嘉慧（YoYo）打扮貼地兼不造作，讓觀眾看得舒服，其中一集她提及想買地起屋，惟老公鄭伊健卻不支持，她說︰「之前山腳有塊地好想買，捉晒啲朋友來研究，但最後當然唔批，得唔到支持，佢(指鄭伊健)覺得太遠，又唔識處理，佢怕我太多呢啲頭腦一熱！」

不過YoYo慶幸有老公伊健阻止，因為該處來回市區車程遠，她解釋：「回到現實，由博多車站駕車嚟，車程都要45分鐘，有車都咁耐，如果有時冇車，要搭公共交通工具又真係幾辛苦。 」曲線讚老公夠冷靜，是YoYo的另類「放閃」。

點擊圖片放大
+9
+8

蒙嘉慧｜單親家庭長大遭家暴

現今的YoYo是幸福人妻，原來其童年歲月並不愉快，在她未出世時雙親已離異，YoYo跟著外婆生活，11歲時搬回跟母親、繼父以及同母異父的妹妹同住。

惟母親覺得YoYo無心向學，不時打罵她，某次帶妹妹去公園耍樂時，扭她耳朵至出血。其後母親再度離婚，妹妹被生父接走，其後被後母毒打，不久後輕生身亡，令YoYo流下很大陰影。

最新影片：

童學園
幼兒園｜裝備「6C能力」 東華三院幼兒園培養學童成21世紀科技主人

而伊健令她走出恐婚的關口，2007年，她跟伊健剛相戀大半年，YoYo的外婆因病離世，對YoYo很大打擊，伊健淩晨致電給她，YoYo說：「叫我去他的家，不要剩下自己一個獨自面對，那一刻我開始認定他，覺得他是一個我可以信賴的人。」

蒙嘉慧跟鄭伊健於2013年結婚。（網上圖片）

蒙嘉慧鄭伊健｜拍拖18年結婚

蒙嘉慧跟鄭伊健從拍拖到結婚，走在一起18年，YoYo貪玩性格跟伊健十分合拍，熱愛打機的伊健不但未有遭yoyo埋怨，老婆甚至比他玩得更瘋狂，鄭伊健曾指「她是我貪玩的兩倍，所以我們合得來。」

另外，YoYo很懂得為對方預留空間，伊健受訪時提及兩夫妻的相處之道時說：「大家有不同玩意，打機都是各有各打」。雖然貪玩，不過鄭伊健是有擔帶之人，2019年他投資過百萬，讓老婆於福岡開設房地產公司，主打物業管理、移民、升學等服務，讓YoYo過著半退休生活。

點擊圖片放大
+8
+7

星級夫妻相關報道：

恩愛夫妻｜陳子聰由徘徊死亡邊緣至生活復常　何超儀兩度陪抗病珍惜夫妻情：我世界只我和他

喪親之痛︱陳敏兒雙11結婚周年悼亡夫廖啟智　感嘆夫妻死別：終點都是分離

夫妻關係｜黎姿與丈夫結伴出席婚禮　馬廷強被爆真實為人：寵溺眼神說明一切

恩愛夫妻｜經歷張茜兩度流產心疼　張衛健放下求子執念經營20年婚姻

 

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

 

相關文章

恩愛夫妻｜陳子聰由徘徊死亡邊緣至生活復常　何超儀兩度陪抗病珍惜夫妻情：我世界只我和他
今日 13:26
恩愛夫妻｜陳子聰由徘徊死亡邊緣至生活復常　何超儀兩度陪抗病珍惜夫妻情：我世界只我和他
喪親之痛︱陳敏兒雙11結婚周年悼亡夫廖啟智　感嘆夫妻死別：終點都是分離
今日 10:51
喪親之痛︱陳敏兒雙11結婚周年悼亡夫廖啟智　感嘆夫妻死別：終點都是分離
夫妻關係｜黎姿與丈夫結伴出席婚禮　馬廷強被爆真實為人：寵溺眼神說明一切
14:29 2024/11/01
夫妻關係｜黎姿與丈夫結伴出席婚禮　馬廷強被爆真實為人：寵溺眼神說明一切
恩愛夫妻｜經歷張茜兩度流產心疼　張衛健放下求子執念經營20年婚姻
20:42 2024/11/12
恩愛夫妻｜經歷張茜兩度流產心疼　張衛健放下求子執念經營20年婚姻
恩愛夫妻丨湯怡與麥秋成晒水着慶祝結婚3周年　大放閃光彈約定白頭到老
16:08 2024/02/27
恩愛夫妻丨湯怡與麥秋成晒水着慶祝結婚3周年　大放閃光彈約定白頭到老
三孩之母丨胡杏兒感激丈夫助挽救婚姻危機　當媽後忽略老公：眼裡只有孩子
15:01 2024/05/08
三孩之母丨胡杏兒感激丈夫助挽救婚姻危機　當媽後忽略老公：眼裡只有孩子

你可能感興趣

恩愛夫妻｜陳子聰由徘徊死亡邊緣至生活復常　何超儀兩度陪抗病珍惜夫妻情：我世界只我和他
今日 13:26
恩愛夫妻｜陳子聰由徘徊死亡邊緣至生活復常　何超儀兩度陪抗病珍惜夫妻情：我世界只我和他
喪親之痛︱陳敏兒雙11結婚周年悼亡夫廖啟智　感嘆夫妻死別：終點都是分離
今日 10:51
喪親之痛︱陳敏兒雙11結婚周年悼亡夫廖啟智　感嘆夫妻死別：終點都是分離
夫妻關係｜黎姿與丈夫結伴出席婚禮　馬廷強被爆真實為人：寵溺眼神說明一切
14:29 2024/11/01
夫妻關係｜黎姿與丈夫結伴出席婚禮　馬廷強被爆真實為人：寵溺眼神說明一切
夫妻之道 家庭關係 演員 蒙嘉慧 鄭伊健 ViuTV

最高瀏覽

宋再臨逝世｜韓星宋再臨逝世終年39歲　寓所留遺書及尼古丁濃縮液體【附輕生9大警號】
宋再臨逝世｜韓星宋再臨逝世終年39歲　寓所留遺書及尼古丁濃縮液體【附輕生9大警號】
颱風桃芝丨今日掛3號風球至少維持至今晚11時　天文台據4個因素考慮是否改發更高信號【不斷更新】
颱風桃芝丨今日掛3號風球至少維持至今晚11時　天文台據4個因素考慮是否改發更高信號【不斷更新】
宋再臨逝世丨《擁抱太陽的月亮》宋再臨伏屍家中　現場留遺書生前行為有異
宋再臨逝世丨《擁抱太陽的月亮》宋再臨伏屍家中　現場留遺書生前行為有異
打風停課安排｜3號風球/黃雨使唔使返學？　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜3號風球/黃雨使唔使返學？　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風預測｜史上首次11月現4大颱風共舞　「桃芝」逼港下午掛3號「天兔」生成【附最新路徑】
打風預測｜史上首次11月現4大颱風共舞　「桃芝」逼港下午掛3號「天兔」生成【附最新路徑】