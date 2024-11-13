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機場三跑｜三跑系統啟用在即保安局靈活調配人手　周日賽事最新允許帶有繩帽入場

社會

撰文： 梁薾心、陳麗娜

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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機場三跑道系統將於本月28日啟用。（三跑道系統網頁圖片）

機場三跑道系統將於本月28日啟用，保安局今日（13日）書面回覆立法會議員質詢時稱，各部門會靈活調配人手、善用資源，確保人手足夠應付服務需求。

保安局局長鄧炳強書面回覆立法會議員黎棟國查詢時指，配合三跑道系統的相關客運設施，將按客量需求分階段啓用。而基於每段時間所需人手不同，各部門會靈活調配人手、善用資源，確保人手足夠應付服務需求，並決定所需新增及內部調配職位數目。待機場二號客運大樓的運作規模確定後，各部門會再檢視人手需要。

周日三跑賽最新允許帶有繩帽入場

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三跑系統十公里國際賽將於下周日（17日）率先舉行，是香港時隔26年後再於機場舉辦長跑賽事，共1.2萬人參與。談及賽事的緣起，渣打銀行香港及台灣區公共事務、品牌及市場推廣主管關懿婷指，三跑落成之際，渣打銀行與機管局高層飯聚，商討有何活動慶祝三跑落成，終在1998年曾辦過機場馬拉松的背景下，構思在三跑再舉行馬拉松，並加入3公里賽事，冀吸引家長帶子女參與。

她又指，活動最大的困難是需於確保參與者安全下，同時不影響機場運作，有賴機管局及政府多個部門配合，包括運輸及物流局、機電工程署、警務處等，能確保活動順利舉行。

為免影響飛機升降及賽後跑道的使用等，大會禁止跑手帶帽、毛巾等容易被大風吹走的物品。關懿婷稱，考慮跑手意見後，最新決定接納參加者帶有繫繩的帽子入場。

紀律部隊缺近8,800人 警務處、懲教署及海關最多

另外，就各紀律部隊人手空缺情況，鄧炳強指，截至本月1日，紀律部隊的總空缺數目有8,797個，當中以警務處、懲教署及海關空缺最多，分別為6,612個、763個及628個。

鄧炳強又指，入境處及海關一直密切注意各管制站的出入境人流情況，並會因應實際情況，靈活調配人手，包括聘用退休公務員、調配部門其他組別人手支援管制站，及採取其他相應措施，如簡化工作流程、善用資訊科技等，確保管制站運作暢順。口岸部門亦會持續檢討服務表現，制定適當政策和應變計劃，以確保各口岸能維持現行服務承諾。

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