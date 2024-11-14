世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】

▲ 39歲港男在無症狀下患糖尿病，靠4大關鍵成功逆轉控糖。

【糖尿病飲食／肥胖／三高／減肥／糖尿病症狀】糖尿病未必有先兆！本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生受訪時分享病例，指一名約39歲肥胖男子，因工作原因頻頻外出飲食、食外賣，加上少做運動，某日體檢時發現患上三高兼糖尿病，數值超標嚴重，但卻一直無明顯症狀。醫生強調，糖尿病出現年輕化趨勢，假如出現先兆，絕對不容忽視。

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糖尿病先兆｜胖男體檢突揭患三高兼糖尿：前期無糖尿病症狀

家庭醫學專科冼嘉玲醫生分享上述病例指，該名男子由小到大都是一名「大肥仔」，BMI值達到27至28左右，平日工作忙碌無時間運動，亦因此經常吃外賣，早午晚三餐都外出飲食。雖然如此，他卻從未出現明顯不適，惟家人都認為他過於肥胖，建議他進行身體檢查。未料檢查報告卻顯示，他不僅患有三高之外，糖尿病指數更是嚴重超標，瞬間嚇壞眾人。

冼醫生表示，事主檢查報告顯示，其空腹血糖平均數值達9.8mmol/L（正常值：3.9-5.6mmol/L） 、糖化血红素數值達8.1% （正常值：低於5.7%）、三酸甘油脂含量2.3mmol/L（正常值：1.7mmol/L）、 壞膽固醇指數亦高達4.8mmol/L（正常值：低於2.6 mmol/L），而血壓則在148/85mmHg左右（正常值：低於140/90mmHg），多種數值爆標，令他本人大為震驚。

逆轉糖尿病｜靠2方面努力控病 男子糖尿病病情大為好轉

事後男子配合治療，加上積極減肥，中間雖然偶爾反彈，但糖尿病病情仍有所好轉、血糖值開始有改善，加上後來轉工後多了閒餘時間，飲食配合變得更好，亦多了時間做運動，各類數值開始漸漸穩定，如今雖仍未達到最理想情況，但已在可控範圍內。

糖尿病懶人包｜甚麼是一型/二型糖尿病？糖尿病成因大解構

冼醫生指出，糖尿病是一種慢性疾病，主要成因是由於身體對胰島素不足或對胰島素產生抗拒性，導致體內血糖無法轉化為熱能，令到血糖偏高，最終經小便排出體外，形成糖尿。

糖尿病普遍分為以下兩種：

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糖尿病懶人包｜一型糖尿病

通常出現於青少年或兒童，原因是胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素，多數與遺傳或自身免疫系統出現毛病所引起。

通常出現於青少年或兒童，原因是胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素，多數與遺傳或自身免疫系統出現毛病所引起。 糖尿病懶人包｜二型糖尿病

通當出現於中老年人士身上，一般於不良飲食習慣、肥胖、遺傳、缺乏運動等等相關，相對較為普遍。

糖尿病成因｜糖尿病漸趨年輕化 醫生拆解糖尿病飲食/成因

糖尿病於本港屬於相常普遍的慢性疾病，全港現時大約有70萬名糖尿病患者，即每10個人便有1人患有糖尿病患者。根據衛生署2020-22年度人口普查，15至84歲人士糖尿病發病率大概達到8.5%，隨著年齡增長，患病率亦會越來越高。在15至24歲人口中，糖尿病患病率大約在0.9%，但到了65歲以上，糖尿病人士發病率已高達19%。

香港糖尿病患者年齡普遍為中、老年人士，但如今亦開始出現年輕化趨勢，原因可能與人口老化相關，其一是由於糖尿病患者隨著年紀增長，患上糖尿病風險亦越來越高；其次都市生活壓力較大，大家飲食上偏向高鹽高甜、高脂肪食物，這些都是糖尿病風險因素。冼醫生強調，假如有高風險人士，應該要定期測試糖尿病。

自測糖尿病｜糖尿病前期有得睇？醫生拆解5大糖尿病症狀

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糖尿病症狀｜1.口乾

糖尿病症狀｜2.尿頻

糖尿病症狀｜3.體重下降

糖尿病症狀｜4.容易出現感染

糖尿病症狀｜5.傷口難以癒合

不過冼醫生強調，有些人完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病。

糖尿病併發症｜糖尿病恐誘多種風險 嚴重可致心臟病/中風/腎衰竭/腎病/視網膜病變等

而有關糖尿病嚴重風險，冼醫生則表示有研究數據曾指出，糖尿病病人死亡風險較常人高；患上癌症機率，都會較沒有患上糖尿病人士高出25%；另外他們患有腎病、慢性疾病的風險亦會較高。

一般而言，糖尿病都會出現許多併發症，例如冠心病、中風，或會引發腎衰竭及腎病，另外亦可影響視網膜，造成視網膜病變。此外，也有可能會影響到腳部血管、神經系統，出現傷口且難以癒合，繼而引致感染風險，即俗稱「糖尿腳」，嚴重者有可能需要截肢處理。

冼醫生表示，假如大家出現糖尿病常見症狀，例如口乾、尿頻、體重下降，或家中有家族遺傳病史，都建議大家定期進行檢查，而45歲以上人士則建議每年做一次血糖檢查。

治療糖尿病｜醫生拆解糖尿病治療方法？

糖尿病很多時與生活習慣息息相關，冼醫生解釋，糖尿病患者雖然目前無痊癒可能，但通過生活及藥物調節，病人仍可透過血糖控制，獲得有質量的生活。而關於糖尿病治療方法，則可分為藥物治療及非藥物治療2大類：

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非藥物治療： 生活習慣轉變，建議大家健康飲食，包括低鹽、低糖、低脂，多食高纖食物、定期運動，30-45分鐘帶氧運動，過重人士注意體重，戒煙戒酒。

生活習慣轉變，建議大家健康飲食，包括低鹽、低糖、低脂，多食高纖食物、定期運動，30-45分鐘帶氧運動，過重人士注意體重，戒煙戒酒。 藥物治療：口服藥物、針劑治療幫助緩解糖尿病情況。

預防糖尿病｜如何預防/控制糖尿病指數

冼醫生表示，病人或正常人，對於控制或預防糖尿病的方面都頗為相近，而高風險人士則要定期檢查，注意糖尿病風險：

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需要建立良好生活習慣： 健康飲食（低糖、低鹽、低油、高纖食物），戒煙、減少飲酒，另外要有足夠運動、減重。

健康飲食（低糖、低鹽、低油、高纖食物），戒煙、減少飲酒，另外要有足夠運動、減重。 患者要配合糖尿病治療：定期復診、跟醫生指示食藥，每年定期進行血糖測試，包括測試膽固醇、血壓、眼部或足部病變等。

資料來源： 衛生署

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