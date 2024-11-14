  • 24°C
香港時間：20241114日 (四) 19:06

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世界糖尿病日｜39歲港男無症狀下患糖尿病　4大關鍵成功逆轉控糖【附糖尿病5項症狀】

都市病

撰文： 倪慧雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

39歲港男在無症狀下患糖尿病，靠4大關鍵成功逆轉控糖。

【糖尿病飲食／肥胖／三高／減肥／糖尿病症狀】糖尿病未必有先兆！本港家庭醫學專科冼嘉玲醫生受訪時分享病例，指一名約39歲肥胖男子，因工作原因頻頻外出飲食、食外賣，加上少做運動，某日體檢時發現患上三高兼糖尿病，數值超標嚴重，但卻一直無明顯症狀。醫生強調，糖尿病出現年輕化趨勢，假如出現先兆，絕對不容忽視。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

糖尿病先兆｜胖男體檢突揭患三高兼糖尿：前期無糖尿病症狀

家庭醫學專科冼嘉玲醫生分享上述病例指，該名男子由小到大都是一名「大肥仔」，BMI值達到27至28左右，平日工作忙碌無時間運動，亦因此經常吃外賣，早午晚三餐都外出飲食。雖然如此，他卻從未出現明顯不適，惟家人都認為他過於肥胖，建議他進行身體檢查。未料檢查報告卻顯示，他不僅患有三高之外，糖尿病指數更是嚴重超標，瞬間嚇壞眾人。

冼醫生表示，事主檢查報告顯示，其空腹血糖平均數值達9.8mmol/L（正常值：3.9-5.6mmol/L） 、糖化血红素數值達8.1% （正常值：低於5.7%）、三酸甘油脂含量2.3mmol/L（正常值：1.7mmol/L）、 壞膽固醇指數亦高達4.8mmol/L（正常值：低於2.6 mmol/L），而血壓則在148/85mmHg左右（正常值：低於140/90mmHg），多種數值爆標，令他本人大為震驚。

逆轉糖尿病｜靠2方面努力控病 男子糖尿病病情大為好轉

事後男子配合治療，加上積極減肥，中間雖然偶爾反彈，但糖尿病病情仍有所好轉、血糖值開始有改善，加上後來轉工後多了閒餘時間，飲食配合變得更好，亦多了時間做運動，各類數值開始漸漸穩定，如今雖仍未達到最理想情況，但已在可控範圍內。

糖尿病懶人包｜甚麼是一型/二型糖尿病？糖尿病成因大解構

冼醫生指出，糖尿病是一種慢性疾病，主要成因是由於身體對胰島素不足或對胰島素產生抗拒性，導致體內血糖無法轉化為熱能，令到血糖偏高，最終經小便排出體外，形成糖尿。

糖尿病普遍分為以下兩種：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 糖尿病懶人包｜一型糖尿病
    通常出現於青少年或兒童，原因是胰臟內製造胰島素的細胞遭受破壞，不能製造胰島素，多數與遺傳或自身免疫系統出現毛病所引起。
  • 糖尿病懶人包｜二型糖尿病
    通當出現於中老年人士身上，一般於不良飲食習慣、肥胖、遺傳、缺乏運動等等相關，相對較為普遍。

糖尿病成因｜糖尿病漸趨年輕化 醫生拆解糖尿病飲食/成因

糖尿病於本港屬於相常普遍的慢性疾病，全港現時大約有70萬名糖尿病患者，即每10個人便有1人患有糖尿病患者。根據衛生署2020-22年度人口普查，15至84歲人士糖尿病發病率大概達到8.5%，隨著年齡增長，患病率亦會越來越高。在15至24歲人口中，糖尿病患病率大約在0.9%，但到了65歲以上，糖尿病人士發病率已高達19%。

香港糖尿病患者年齡普遍為中、老年人士，但如今亦開始出現年輕化趨勢，原因可能與人口老化相關，其一是由於糖尿病患者隨著年紀增長，患上糖尿病風險亦越來越高；其次都市生活壓力較大，大家飲食上偏向高鹽高甜、高脂肪食物，這些都是糖尿病風險因素。冼醫生強調，假如有高風險人士，應該要定期測試糖尿病。

自測糖尿病｜糖尿病前期有得睇？醫生拆解5大糖尿病症狀

點擊圖片放大
+6
+5

 

  • 糖尿病症狀｜1.口乾
  • 糖尿病症狀｜2.尿頻
  • 糖尿病症狀｜3.體重下降
  • 糖尿病症狀｜4.容易出現感染
  • 糖尿病症狀｜5.傷口難以癒合

不過冼醫生強調，有些人完全沒有症狀，可能到出現併發症，例如出現心臟病、中風時，才驚覺自己患上糖尿病。

糖尿病併發症｜糖尿病恐誘多種風險 嚴重可致心臟病/中風/腎衰竭/腎病/視網膜病變等

而有關糖尿病嚴重風險，冼醫生則表示有研究數據曾指出，糖尿病病人死亡風險較常人高；患上癌症機率，都會較沒有患上糖尿病人士高出25%；另外他們患有腎病、慢性疾病的風險亦會較高。

一般而言，糖尿病都會出現許多併發症，例如冠心病、中風，或會引發腎衰竭及腎病，另外亦可影響視網膜，造成視網膜病變。此外，也有可能會影響到腳部血管、神經系統，出現傷口且難以癒合，繼而引致感染風險，即俗稱「糖尿腳」，嚴重者有可能需要截肢處理。

冼醫生表示，假如大家出現糖尿病常見症狀，例如口乾、尿頻、體重下降，或家中有家族遺傳病史，都建議大家定期進行檢查，而45歲以上人士則建議每年做一次血糖檢查。

治療糖尿病｜醫生拆解糖尿病治療方法？

糖尿病很多時與生活習慣息息相關，冼醫生解釋，糖尿病患者雖然目前無痊癒可能，但通過生活及藥物調節，病人仍可透過血糖控制，獲得有質量的生活。而關於糖尿病治療方法，則可分為藥物治療及非藥物治療2大類：

點擊圖片放大
+5
+4

 

  • 非藥物治療：生活習慣轉變，建議大家健康飲食，包括低鹽、低糖、低脂，多食高纖食物、定期運動，30-45分鐘帶氧運動，過重人士注意體重，戒煙戒酒。
  • 藥物治療：口服藥物、針劑治療幫助緩解糖尿病情況。

預防糖尿病｜如何預防/控制糖尿病指數

冼醫生表示，病人或正常人，對於控制或預防糖尿病的方面都頗為相近，而高風險人士則要定期檢查，注意糖尿病風險：

點擊圖片放大
+10
+9

 

  • 需要建立良好生活習慣：健康飲食（低糖、低鹽、低油、高纖食物），戒煙、減少飲酒，另外要有足夠運動、減重。
  • 患者要配合糖尿病治療：定期復診、跟醫生指示食藥，每年定期進行血糖測試，包括測試膽固醇、血壓、眼部或足部病變等。

資料來源：  衛生署

相關內容：

美國研究｜晚睡患糖尿病風險增逾7成 醫生揭4個壞習慣易升糖：7點後絕不做1件事

糖尿病｜父患糖尿病擁超強遺傳基因 醫學博士教1控糖飲食法遠離糖尿病逆齡8歲【附控糖飲食3大原則】

糖尿病｜男子血糖破千如「全身浸糖水中」 營養師見3餐飲食菜單：大開眼界

相關文章

睡眠危機｜10點後入睡算夜瞓？　哈佛研究揭捱夜患糖尿病風險高72%
18:23 2024/10/02
睡眠危機｜10點後入睡算夜瞓？　哈佛研究揭捱夜患糖尿病風險高72%
糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
18:11 2024/10/07
糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
糖尿病｜患糖尿病40年無併發症　毒物專家公開父親1習慣穩控血糖
18:07 2024/10/21
糖尿病｜患糖尿病40年無併發症　毒物專家公開父親1習慣穩控血糖

你可能感興趣

睡眠危機｜10點後入睡算夜瞓？　哈佛研究揭捱夜患糖尿病風險高72%
18:23 2024/10/02
睡眠危機｜10點後入睡算夜瞓？　哈佛研究揭捱夜患糖尿病風險高72%
糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
18:11 2024/10/07
糖尿病︱69歲周潤發自揭患糖尿病　4大飲食方針 + 飯後1習慣更有效穩定血糖
糖尿病｜患糖尿病40年無併發症　毒物專家公開父親1習慣穩控血糖
18:07 2024/10/21
糖尿病｜患糖尿病40年無併發症　毒物專家公開父親1習慣穩控血糖
健康問題 減肥 肥胖 腎衰竭 脂肪 糖尿病 膽固醇 心臟病 中風

最高瀏覽

颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假
濕疹丨轉天氣易誘發濕疹？ 中醫師拆解坊間誤解：5種食物忌食
濕疹丨轉天氣易誘發濕疹？ 中醫師拆解坊間誤解：5種食物忌食
常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞
常識時事題2024｜重溫2024年9至11月常識時事題　免費下載練習回顧全年新聞