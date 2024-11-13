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聖誕好去處｜利東街8米聖誕樹亮燈揭幕　冬日飄雪嘉年華再度回歸

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 27 分鐘前

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【利東街聖誕燈飾/聖誕飄雪匯演/Godiva】為了打造聖誕歐陸小鎮風貌，利東街首度與比利時GLOBALL Concept合作，設計璀璨耀眼「Dazzling Christmas」燈光裝置，8米高聖誕樹、幼影雪鹿、巨型聖誕花環等，還有冬日飄雪嘉年華，與小朋友一起歡度溫馨甜蜜的佳節!

利東街聖誕燈飾｜歐陸聖誕小鎮風貌

利東街今年首度與國際知名比利時燈飾設計團隊GLOBALL Concept合作，設計出「Dazzling Christmas」藝術裝置。今次燈飾裝置是GLOBALL Concept首個香港戶外燈飾項目，結合傳統喱士工藝與現代燈飾技術。

步入中庭，映入眼簾的橫越半空、長達 27米的「幻影雪鹿」喱士燈光裝置、象徵幸褔的馴鹿、雪花圖案等，全部設計均源自布魯日傳統喱士靈感。而矗立於中庭的 8米高「喱士裝飾聖誕樹」，樹身上懸掛著逾千個聖誕裝飾，喱士聖誕球與閃爍喱士掛飾絢麗奪目。

200米的林蔭步道更滿佈點綴著喱士圖案聖誕樹與巨型聖誕花環，還原浪漫歐陸小鎮風貌，值得一家大細拍照留念！由即日起至2025年1月1日可以供市民欣賞。

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利東街聖誕燈飾｜戶外大型飄雪匯演

深受小朋友喜愛的飄雪匯演將於12月再度回歸，利東街將逢星期五、六、日、公眾假期及除夕舉辦超過50場「聖誕飄雪匯演」；12月25日的飄雪匯演將伴隨聖誕化妝舞會進行。此外，12月14、15、21、22、24、25及29日，超過28間慈善及表演團隊，將會送上唱頌聖詩及舞蹈等表演，為節日增添無限喜悅。詳情請留意利東街社交平台公布。

利東街聖誕燈飾｜連串「比利時日」慶祝活動

為慶祝一年一度的「比利時日」，利東街將於今個週末（11月16至17日）帶來比利時經典漫畫《藍精靈》為主題的「Love with Smurfs 慈善藝術日」，一眾藍精靈迷萬勿錯過！另外，週日（11月17日），來自比利時的DUO HABANERA 將會演出精彩的長笛及手風琴二重奏，共同慶祝聖誕佳節！ 

利東街聖誕燈飾｜聖誕慈善工作坊

踏入12月，香港救助兒童會將於指定週末舉辦「聖誕慈善Pop-up」，將有多個特色主題攤位進駐！

市集將雲集各式聖誕美食、精品及創意蕾絲手作，並設有聖誕主題的藝術手作工作坊，可以親手製作別具心思的聖誕樹裝飾、明信片及參與繪畫工作坊。活動部分收益將捐贈予香港救助兒童會，讓有需要的兒童一同感受節日溫暖，將聖誕祝福傳遞至每個角落。

利東街聖誕燈飾｜打卡即賞Godiva

於12月1日至31日期間，只須申請成為利東街會員，並在利東街「Dazzling Christmas」聖誕燈飾前拍照，然後發布到Facebook 或Instagram，並加上 #LeeTungAvenue及 #LTAXMAS即可參與打卡有獎遊戲，有機會獲得限量冬日美食飲品券，選項包括Godiva朱古力奶昔、凍飲或軟雪糕、Silk指定金額飲品及Crêpe Delicious指定口味可麗餅，為你送上甜蜜的冬日祝福。

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