人力推算︱港府預計2028年人力短缺上升至18萬　即睇各行各業短缺情況（不斷更新）

▲ 2023年人力推算報告今日出爐。（梁偉榮攝）

港府下午發表2023年人力推算報告，勞福局局長孫玉菡舉行記者會概述報告結果。

孫玉菡指出，2023年整體人力短缺約5萬人，當中，「經理、主管及專業人員」和「服務從業人員」組別的短缺較嚴重，分別短缺1.5萬人及2.4萬人。

報告預計，2028年人力短缺上升至18萬人，所有執業組別的預期人力短缺都明顯惡化，尤以「熟練技術人員」面臨最大壓力，短缺大約6萬至6.5萬人，包括熟練建造業工人、司機、升降機/自動電梯技工。

2028年市場需要的工種及技能 ●重要技能 適應力與學習敏銳度、批判四位與解難能力、團隊協作、溝通技巧、數據分析能力、數碼科技應用能力、創新與創意、抗逆力與壓力管理、多種語言能力 ●必備知識 基礎數碼知識（包括人工智能的應用）、ESG原則、文化認知及敏銳度、國家與大灣區發展策略與市場趨勢 ●新興工種例子 人工智能互動設計師、人工智能（研究員/科學家）、人工智能應用工程師、人工智能風險專家、自動化工程師、區塊鏈開發人員、數據科學家/數據分析師、數碼營銷專家、數碼化轉型專家 資料來源：2023年人力推算報告

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】