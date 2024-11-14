人力推算︱港府預計2028年人力短缺上升至18萬 即睇各行各業短缺情況（不斷更新）
政治
撰文： 陳展棋、林曉君
發布時間： 46 分鐘前
最後更新： 2 分鐘前
港府下午發表2023年人力推算報告，勞福局局長孫玉菡舉行記者會概述報告結果。
孫玉菡指出，2023年整體人力短缺約5萬人，當中，「經理、主管及專業人員」和「服務從業人員」組別的短缺較嚴重，分別短缺1.5萬人及2.4萬人。
報告預計，2028年人力短缺上升至18萬人，所有執業組別的預期人力短缺都明顯惡化，尤以「熟練技術人員」面臨最大壓力，短缺大約6萬至6.5萬人，包括熟練建造業工人、司機、升降機/自動電梯技工。
2028年市場需要的工種及技能
●重要技能
適應力與學習敏銳度、批判四位與解難能力、團隊協作、溝通技巧、數據分析能力、數碼科技應用能力、創新與創意、抗逆力與壓力管理、多種語言能力
●必備知識
基礎數碼知識（包括人工智能的應用）、ESG原則、文化認知及敏銳度、國家與大灣區發展策略與市場趨勢
●新興工種例子
人工智能互動設計師、人工智能（研究員/科學家）、人工智能應用工程師、人工智能風險專家、自動化工程師、區塊鏈開發人員、數據科學家/數據分析師、數碼營銷專家、數碼化轉型專家
資料來源：2023年人力推算報告
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