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人力推算︱港府預計2028年人力短缺上升至18萬　即睇高需求職業、重要技能

政治

撰文： 陳展棋、林曉君

發布時間： 11 小時前

最後更新： 40 分鐘前

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港府預計2028年人力短缺上升至18萬。

【人力推算 / 人力資源 / 勞福局】港府下午發表2023年人力推算報告，勞福局局長孫玉菡舉行記者會概述報告結果。

人力推算2028︱35至44歲年齡群增加逾2萬人

孫玉菡指出，2023年整體人力短缺約5萬人，當中，「經理、主管及專業人員」和「服務從業人員」組別的短缺較嚴重，分別短缺1.5萬人及2.4萬人。若以產業劃分，建造業缺口最大，有1.5萬人，製造業反而多出1,000個供應。孫玉菡指，人口老齡化是勞動力供應的最大挑戰。他特別提到，2033年發現介乎35至44歲年齡群的人口增加了兩萬多人，「相信是得益於我們積極搶人才，這是好事。」

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人力推算︱5年後只增加6萬個勞力供應

至於2028年，港府估計，總人力供應會達到356萬，與2023年相較，5年後只增加6萬個勞力供應，平均每年增加1萬左右，孫玉菡形容增長屬「非常慢」，與此同時，政府估計，2028年的人力需求會較現時多20萬至375萬，平均每年增速4萬，料短缺額多達18萬。

報告又指，短缺視乎經濟增長情況有所不同，若GDP每年增長3.7%，人力短缺最多可達22萬，若GDP每年增長為2.7%，短缺數額則為15萬。

人力推算︱建造業重災 至少缺4.5萬人

若以行業組別劃分，「熟練技術人員」短缺最嚴重，預計欠最少6萬人；「非技術人員」和「服務從業人員」短缺人數相若，均超過4萬人。若以產業細分，建造業將是重災區，缺口介乎4.5萬至5.5萬人，其次是城市運作，至少缺3.9萬人

被問到多少勞動人口移民離開，要靠輸入填補。孫玉菡表示，疫情期間，本港勞動人口出現下降趨勢，但隨著復常，又再上升，好難形容是移民影響，形容香港出入自由，「佢離開香港有種種原因，可能短期離開，又回來。」但強調見到有正增加。

2028年高需求職業

經理、主管及專業人員：創新科技專家、數據分析師、精算師、工程師、飛機師、醫護專業人員

服務從業人員：機艙服務員、廚師、銷售人員、侍應、保安員

熟練技術人員：飛機維修技術員、機器操作員（先進製造）、船隻維修技術員、司機、熟練建造業工人、屋宇及機電設備設施維修技工

非技術人員：酒店房務員、清潔工、廚房幫工、倉庫營運人員及搬運工人

2028年市場需要的工種及技能

●重要技能

適應力與學習敏銳度、批判四位與解難能力、團隊協作、溝通技巧、數據分析能力、數碼科技應用能力、創新與創意、抗逆力與壓力管理、多種語言能力

必備知識

基礎數碼知識（包括人工智能的應用）、ESG原則、文化認知及敏銳度、國家與大灣區發展策略與市場趨勢

新興工種例子

人工智能互動設計師、人工智能（研究員/科學家）、人工智能應用工程師、人工智能風險專家、自動化工程師、區塊鏈開發人員、數據科學家/數據分析師、數碼營銷專家、數碼化轉型專家

資料來源：2023年人力推算報告

2023年人力推算報告今日出爐。（梁偉榮攝）

人力推算︱孫玉菡：仍需繼續適度引入外來人才和勞工

至於未來人力發展策略方向，孫玉菡指，預計人力短缺情況持續，政府、僱主須探討可行應對方案，提升生產力，優化僱員的工作安排，加強在職培訓及支援，吸引潛在勞動力投入勞動市場。另外，院校及培訓機構須提供更多與市場需求匹配的培訓及技能提升課程。孫續指，香港仍需要繼續適度引入外來人才和勞工，以填補人力及技能缺口。

人力推算｜推算存誤差 孫玉菡：估唔到有疫情

政府於2019年公布的2027年人力資源推算報告指，香港人力供應2019年至2022年會上升至367萬至368萬人的高水平。不過，2022年的實際勞動人口跌至346萬人。

對於推算與實際落差，孫玉菡回應指，上一份報告最「估唔到」的地方是新冠疫情，「我相信全世界都估唔到，疫情係大大影響咗所有嘅評估。」

搶人才｜高才通合資格大學增13所至198間　優才計劃評核問卷取代逐項計分制

搶人才｜科大過去兩年招攬近百學者　將再增聘百人推動醫學院發展等

失業率｜本港最新失業率維持3%　餐飲零售等行業失業率微升

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