施政報告2024︱議員指近年視學講究學生唱國歌是否大聲　籲勿鼓勵「大聲就係愛國」

▲ 立法會一連三日辯論《施政報告》致謝議案。（朱永倫攝）

立法會一連三日辯論《施政報告》致謝議案，有議員提醒愛國主義教育勿過分著眼形式，勿鼓勵「大聲就係愛國」。

首節辯論圍繞改革求變、強化政府致力體系及深化大灣區合作等。教育界議員朱國強發言時指出，愛國主義教育本質是價值觀教育，但近年的視學與外評報告，往往過分著眼於形式，講究學生唱國歌是否大聲；只着眼重扣連國安教育元素的多寡，忽略手法是否自然連繫。他期望，當局多肯定學校發展愛國主義教育的亮點與實踐，發展更優質的視學標準，多看重學生對國家的認識與情懷，而非鼓勵「大聲就係愛國」。

施政報告2024︱律政司被質疑未助業界開拓內地市場

法律界議員林新強則認為，香港現行制度及政府權責，需要改革。他指，從聯營律師行、到大灣區律師執業資格，都證明兩地法律界有很大的合作空間及發展潛能，但這兩樣都不是香港政府推動，而是律師會「搞咗十幾年先搞得掂。」林新強續指，內地的文化，習慣「政府和政府」對接，指香港律師會希望和內地做好規則銜接，協助律師開拓內地市場。

但內地的司法部，要政府和政府對接先有得傾......但係，律政司話，律師行業發展唔關我事喎，你地自己搞掂，除非阿爺有柯打。但當要求律政司做嘢，佢就拍枱拍凳，叫你唔好搞搞震！

林新強認為，律政司應該在法律界發展過程中扮演積極有為的角色，協助兩個律師會進行改革，做好與內地司法制度的對接工作。

施政報告2024︱林新強斥香港仲裁服務又貴又慢

他續指，律政司近十幾年，很努力宣傳香港的爭議解決服務，這方面做得很好，「但至於香港裡面的仲裁行業問題，又係一句『我冇責任』就唔理。」形容現時香港的仲裁服務，又貴又慢。情況如一間五星級餐廳，「出面吹到天花龍鳳，啲客人入到嚟，上菜又慢、收費又貴，啲客仲以為嚟咗黑店，以後真係搵鬼嚟幫襯！」

林新強建議律政司要審視一下現行嘅《仲裁條例》，加強規管下仲裁。

施政報告2024︱林定國：一直積極主動協助 有相當多成功例子

律政司司長林定國則指，留意到「具法律界背景的議員」提出了涉及律政司是否有協助業界在內地擴展業務的議題。他強調，律政司一直以來都很積極主動協助香港法律界在內地擴展業務，亦有相當多實質成功的例子。最鮮明的例子就是經過與內地部委包括司法部商討後，成功爭取將港澳法律執業者在大灣區內地九市執業的試點，延期三年，亦將大灣區律師執業考試的門檻由需要在香港執業五年降低至三年。「這方面我們會繼續努力。」

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