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飲食情報丨前銀行家半途出家轉營飲食 引進台灣拌麵以高性價回饋港人

休閒消費

撰文： 馮柏偉

發布時間： 1 小時前

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老媽拌麵 2019年由陳偉奇引入香港。「本身也是品牌的擁躉，欣賞他們對品質的堅持，也想以健康美味的概念帶給街坊，自己家人來食也放心。」

今年2月，消委會測試市面19款即食麵，摘最高4.5星當中，包括來自台灣的「好食樂Howsler老媽拌麵」。
老媽拌麵在港有4間門市，引進品牌者陳偉奇曾任職摩根大通、麥格理等投資銀行，處理過數億美金的合併交易，自言兩條航道反差極大。

老媽拌麵早在 2019年起已進駐香港，現下4間分店分別落戶將軍澳、北角、奧海城及中環，木系的暖色調充滿台式文青風，招牌菜花雕雞拌麵、清燉牛肉麵亦極為正宗。引入者陳偉奇（ Ricky）說，食材有7成來自台灣。「當然部分會做得較本地化，譬如自行研發的豆乳香雞、椒麻手撕雞拌麵等，香港人較嘴刁，選擇相對較多。」

大閘蟹粉拌麵

去過台灣超市都知，包裝麵款式眾多，但Top 3肯定是KiKi 拌麵、曾拌麵和老媽拌麵，Ricky尤其鍾情後者，喜歡程度是幾乎每日一碗。「很想將這品牌帶到香港，後來到台灣研究過他們的製作過程，老媽拌麵是3間中唯一用台南關廟麵的牌子，這款刀削麵工藝很高，口感Q彈，中間粗側邊呈波浪紋，無添加純天然。雖然成本較高，但與我堅持的理念一致，傾談下引入香港。」

Ricky在飲食業算是半途出家，其發奮成長，其實也是一個典型獅子山下的故事︰出身自大角咀基層，童年時是160呎「簡樸房」住6個人那種。「父親當年偷渡來港，70年代見製衣業蓬勃，開了間小型的工廠。他深信知識改變命運 ，叫我們多讀書。」

美國SRF金標極黑和牛拌麵（ $98）在香港較少見，牛肉肉味濃郁。

做金融年薪千萬

Ricky也不負所望，就讀九龍華仁，直入香港大學的神科精算系。「全年得20人考入，兼每季都要考一次公開試，極之辛苦，但當年香港人都係咁。」

畢業後工作幾年，轉到美國芝加哥大學商學院唸 MBA，2005年回港後就加入摩根大通證券（亞太）有限公司，當併購部的高級經理，他形容工作的性質是「造王者」，「即是見一間公司做得不錯，幫他們進入資本市場，達上他們事業的巔峰。尤其是中國經濟起飛的年代，許多都是由建築業民工慢慢發跡，直至上市敲鐘的一刻。 」

金華火腿雞湯麵配古風盬焗雞髀（ $92），選用老母雞，12個月的金華火腿肉和雞骨烹調，配以豬大腿肉、乾瑤柱等食材慢火熬製5小時，味濃湯清，相當療癒。

在摩根大通工作期間，Ricky成功牽頭完成多個跨境併購交易、融資及IPO項目，包括荷蘭喜力收購南中國啤酒品牌超過8億美元的交易、美國雅芳收購一家在中國及香港的個人護理公司等3億美元的交易等。「做併購金額龐大，確實看到很多東西，也見識過紙醉金迷的世界。但做得愈耐，愈發現金錢只係一個數字，沒有感覺，只是
一個虛幻的世界。」

後來 Ricky 轉職麥格理資本有限公司，任職房地產部的高級副總裁，負責投行業、基礎建設基金融資籌組等多個項目，事業更創高峰。做banker，Ricky年薪最高近1,000萬，但他自言工作忙碌，每天只睡4小時，壓力奇大。「返工所在的中環，只是出入翠華和蘭桂坊，感覺跟生活沒有連結，所謂有錢都沒有精力花。」

私房花雕雞拌麵（$ 80），以北芪、黨參、當歸、紅棗及10年花雕酒製成，把藥材精華轉化入雞肉內，滋補養生。

美食回歸初心

薪高厚職，在公在私 Ricky由星級米芝蓮到庶民小店統統食勻，他常想如何以健康優質的食材，用性價比高的價錢，讓大家享用，遂興起引入老媽拌麵的意念。「做金融係後邊的，但飲食是生活所需，貼近民情。可能成功創業家、老闆都會這樣，突然倒轉頭，返璞歸真做點實事。」

2019年後，疫情、加上消費模式轉變，如此種種，老媽拌麵亦一一經歷。「疫情時店都是做外賣居多，現時港人北上，論租金、人力、食材成本一定不能跟內地比，要留住食客惟有不斷動腦筋改變。」

老媽拌麵的奧海城分店，地點也相當便捷。

譬如不同的拌麵，Ricky說都會特調不同醬料，絕非為省功夫「一醬通用」。「 香港人近年嗜辣，我們也推出魔鬼麻辣醬擔擔麵，要挑戰的話還有加強版的『死神爆辣麻辣醬版』，從美國卡羅來納州入貨，全球辣榜有排名，食客食過都覺刺激。」當然，還有私房花雕雞拌麵，以北?、黨參、當歸、紅棗及10年花雕酒製成，把藥材精華轉化入雞肉內，滋補養生。

秋季一期一會  

深秋之際，Ricky 推出美國SRF金標極黑和牛拌麵，及大閘蟹粉拌麵。前者選用聞名Snake River Farms （SRF）所出產的牛肉，結合日本和牛與美國頂級安格斯黑牛的長處，既有和牛細緻的油花，同時具備美國安格斯牛的濃厚肉味，入口細嫩，配以關廟麵滋味一流。

北角分店一片文青風設計

至於大閘蟹粉拌麵，自然是「一期一會」，大廚把大閘蟹生拆成清甜豐腴的老媽自家蟹粉，加入適量老醋的提升蟹粉鮮味，以平民價就能享用此糅合本地口味的創意拌麵，另外也有大閘蟹粉台南蚵仔蓋飯、大閘蟹粉拌溏心蛋等，秋意漸濃，蟹膏甘腴值得一試。

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