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筲箕灣阿伯｜筲箕灣阿伯上樓梯摔倒　熱心街坊齊心救助獲網民大讃

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發布時間： 44 分鐘前

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筲箕灣阿伯上樓梯摔倒，熱心街坊齊心救助獲網民大讃。

又見好人好事！近日，有人在Facebook「筲箕灣西灣河」群組上傳圖片，指港鐵筲箕灣站附近有一老伯摔倒在行人路，不少路過的街坊主動上前幫忙，令不少網民動容，稱讚街坊熱心行為。

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筲箕灣阿伯｜阿伯摔倒在行人路上

據帖文描述，日前中午12時30分左右，1名阿伯摔倒在港鐵筲箕灣站附近的行人路上，所幸有不少熱心街坊幫忙，樓主配文稱「好在有熱心街坊及老闆幫手，老人家呢個位上落樓梯高危」。

據圖片可見，1名阿伯手握拐杖仰面倒在地上，旁邊放有紙箱及2把雨傘，料是街坊擔憂隨意移動阿伯會給他造成二次傷害，又恐其被陽光暴曬時間過長，遂為其遮擋陽光。阿伯周圍有不少途人停留，似是關心阿伯身體情況，一穿著淺色衫的男子正在打電話。

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筲箕灣阿伯｜熱心街坊齊幫忙

有目擊阿伯摔倒經過的街坊稱，阿伯行動不便，需要靠拐杖助其行走，他正在上2級樓梯時不慎摔倒，「佢想行上嗰二級樓梯，可能腳唔夠力就向後跌低左」，有途人見狀即時報警並呼叫救護車。

該名街坊正要到附近診所就醫，見有人摔倒，便向診所借了2把雨傘為阿伯遮陽，診所職員亦有關心阿伯傷勢，「問伯伯有無流血受傷，清唔清醒」，幸而阿伯並未外傷，神誌清醒，隨後，由於報案途人「趕住返工」，「藥房老闆就幫手等到救護員黎到」。

最後，街坊表示「伯伯上救護車前已清醒，都無流血無傷口，大家可以安心啲，不過希望快啲通知到伯伯屋企人」。

筲箕灣阿伯｜籲改善階梯設計

此事引起網民熱議，紛紛稱讚眾人熱心，並祝愿阿伯能夠早日康復。

此外，不少人希望該階梯過高，應該有所改善「呢個位都幾失敗，應該做斜路」、「每一級都過高」、「下面或中間應該要砌多級」、「個邊位級樓梯真係好高」。

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