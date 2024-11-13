北部都會區｜發展局公布牛潭尾127公頃用地規劃建議　逾三分一用地預留發展大學城

▲ 牛潭尾大學城模擬圖。（發展局文件截圖）

發展局完成發展牛潭尾的初步規劃，涉約127公頃發展用地，當中超過三分之一建議發展大學城，包括第三所醫學院。另規劃一幅約9公頃的綜合醫教研醫院用地，興建一所綜合醫院，提供約3000張病床，新綜合醫院亦可成為教學醫院。

發展局明（14日）起展開為期兩個月的公眾參與活動，亦會進行環境影響評估和制訂發展時間表。政府主導的土地平整及基礎設施工程預計最早於2027年展開；首批房屋、綜合醫教研醫院及大學城用地，預計於2029年起陸續完成平整；首批居民預計將於2034年起陸續遷入，以配合北環線主線的開通。

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發展局向立法會會發展事務委員會，提交牛潭尾發展建議文件，指牛潭尾研究範圍東部，將預留約46公頃土地發展大學城，包括第三所醫學院的校舍。當局鼓勵本地專上院校與中外知名院校，以靈活創新模式，包括跨院校、跨學科、跨界別及跨境合作，開拓更多創新、前沿和高層次的本科、研究生及專業程度的品牌課程等；亦將進一步探討闢設一些供不同院校共用的特別設施，包括數據中心和其他附屬設施，如會議設施、體育及康樂設施、學生宿舍等。

另外，牛潭尾會預留約9公頃土地，興建一所新綜合醫院，提供約3,000張病牀，並配備專科人手和相關技術及儀器，為全港患有個別高度複雜性疾病的病人提供服務。這所綜合醫院亦將設教學、培訓及研究設施，例如提供臨牀試驗，甚至成為第三所醫學院的教學醫院。

根據文件，發展局預計牛潭尾會有約3.2萬至3.6萬新增人口，新增約2.2萬至2.6萬個就業機會。計劃在研究範圍西部的擬建鐵路站附近，規劃一個綜合住宅社區，建構「15分鐘生活圏」，提供購物、休閒和娛樂設施，以及必需的政府、機構或社區設施；住宅以私人住宅為主，料興建1.2萬至1.3萬伙。

當局同時建議在區內設休憩用地網絡，貫通牛潭尾整個研究範圍，連接大學城、綜合醫院、住宅區和鐵路站。至於交通，當局計劃於牛潭尾站附近和大學城內，分別興建公共運輸交匯處，提供公共交通或轉乘接駁服務。

就新發展區開發模式，當局稱除傳統由政府出資和主導的土地平整和基礎設施安排外，亦會考慮其他模式例如原址換地、「鐵路加物業」等。

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