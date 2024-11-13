  • 25°C
香港時間：20241114日 (四) 00:19

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

學生會︱嶺大學生會署理會長賴卓賢以「非官方途徑宣傳」　學生校董候選資格遭DQ

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 21 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

嶺南大學校董會學生代表選舉將於明日（14日）起一連兩日舉行。（資料圖片）

嶺南大學校董會學生代表選舉將於明日（14日）起一連兩日舉行。投票日前夕，嶺大今日（13日）以「通過非官方渠道宣傳」為由，公布取消本身是嶺大學生會署理會長的賴卓賢參選資格。

已被校方取消參選資格（DQ）的賴卓賢向本報表示，今日接獲校方邀請與選舉主任、即嶺大教務長章慧芳會面，對方稱接獲實名投訴，指控賴卓賢違反選舉規條，並通知其候選人資格已被取消，並無給予申訴機會；校方隨即向全校本科生發出電郵通知已取消其資格。

賴卓賢透露，相關實名舉報涉及3項指控，包括「於校園範圍內張貼宣傳海報」、「於公開社交媒體帳戶上進行宣傳」及「接受傳媒訪問」。

賴卓賢指出，浸大教務處於選舉網站所發布的選舉規條中，並無列明「不許參選人作公開宣傳」，但校方曾於本月4日與各參選人會面，口頭上要求參選人不能以任何公開渠道進行宣傳，並禁止候選人於學校內進行宣傳；該次會面中有部分參選人認為校方未給予公開宣傳的機會，形容選舉制度有「缺陷」，賴引述校方當時回應稱，無法監管參選人作私下的宣傳，惟一旦接獲投訴便會以正式程序處理，甚至取消候選人參選資格。

賴卓賢認為，基於選舉公開性不足，他是使用正確的方式宣傳，讓更多學生接觸到有關選舉的資訊；而選舉目的是讓同學選擇自身認同的參選者，並投票表示支持，若同學根本不了解參選人的簡介及政綱，則難以在對各參選人公平的情況下進行投票。此外，他承認曾就嶺大校董會學生代表選舉禁止候選人於校內宣傳一事，接受媒體訪問並作出評論，「本人並無以宣傳為目的接受訪問，更沒有涉及任何宣傳本人的內容。種種指控實在站不住腳。」

嶺大回覆時表示，選舉主任早前收到實名投訴，經查證後證實有候選人透過非官方渠道進行自我宣傳，被視為違反選舉規則，已立即取消其參選資格，以確保選舉的公平性。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

香港嶺南大學 社交平台 學校 媒體 選舉 大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

颱風桃芝丨今晚11時10分改發8號風球　全日制學校周四停課【不斷更新】
颱風桃芝丨今晚11時10分改發8號風球　全日制學校周四停課【不斷更新】
宋再臨逝世｜韓星宋再臨逝世終年39歲　寓所留遺書及尼古丁濃縮液體【附輕生9大警號】
宋再臨逝世｜韓星宋再臨逝世終年39歲　寓所留遺書及尼古丁濃縮液體【附輕生9大警號】
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光
宋再臨逝世丨《擁抱太陽的月亮》宋再臨伏屍家中　現場留遺書生前行為有異
宋再臨逝世丨《擁抱太陽的月亮》宋再臨伏屍家中　現場留遺書生前行為有異