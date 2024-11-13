學生會︱嶺大學生會署理會長賴卓賢以「非官方途徑宣傳」　學生校董候選資格遭DQ

▲ 嶺南大學校董會學生代表選舉將於明日（14日）起一連兩日舉行。（資料圖片）

嶺南大學校董會學生代表選舉將於明日（14日）起一連兩日舉行。投票日前夕，嶺大今日（13日）以「通過非官方渠道宣傳」為由，公布取消本身是嶺大學生會署理會長的賴卓賢參選資格。

已被校方取消參選資格（DQ）的賴卓賢向本報表示，今日接獲校方邀請與選舉主任、即嶺大教務長章慧芳會面，對方稱接獲實名投訴，指控賴卓賢違反選舉規條，並通知其候選人資格已被取消，並無給予申訴機會；校方隨即向全校本科生發出電郵通知已取消其資格。

賴卓賢透露，相關實名舉報涉及3項指控，包括「於校園範圍內張貼宣傳海報」、「於公開社交媒體帳戶上進行宣傳」及「接受傳媒訪問」。

賴卓賢指出，浸大教務處於選舉網站所發布的選舉規條中，並無列明「不許參選人作公開宣傳」，但校方曾於本月4日與各參選人會面，口頭上要求參選人不能以任何公開渠道進行宣傳，並禁止候選人於學校內進行宣傳；該次會面中有部分參選人認為校方未給予公開宣傳的機會，形容選舉制度有「缺陷」，賴引述校方當時回應稱，無法監管參選人作私下的宣傳，惟一旦接獲投訴便會以正式程序處理，甚至取消候選人參選資格。

賴卓賢認為，基於選舉公開性不足，他是使用正確的方式宣傳，讓更多學生接觸到有關選舉的資訊；而選舉目的是讓同學選擇自身認同的參選者，並投票表示支持，若同學根本不了解參選人的簡介及政綱，則難以在對各參選人公平的情況下進行投票。此外，他承認曾就嶺大校董會學生代表選舉禁止候選人於校內宣傳一事，接受媒體訪問並作出評論，「本人並無以宣傳為目的接受訪問，更沒有涉及任何宣傳本人的內容。種種指控實在站不住腳。」

嶺大回覆時表示，選舉主任早前收到實名投訴，經查證後證實有候選人透過非官方渠道進行自我宣傳，被視為違反選舉規則，已立即取消其參選資格，以確保選舉的公平性。

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