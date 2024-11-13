積金易︱強積金供款離奇「消失」　許正宇責成積金局處理

▲ 積金易行政總裁呂志堅回應指， 使用積金易初期遇上困難相信是個別事件。（資料圖片）

積金易平台6月起推出，社福界立法會議員狄志遠表示，接獲部分僱員及強積金中介求助，指加入平台後，一直未能顯示供款紀錄。積金易公司晚上回應指，較早前已接觸相關僱主並積極跟進，完全掌握每個個案的處理進度。

狄志遠指，接獲部分僱員及強積金中介求助，指加入積金易平台後，一直未能顯示供款紀錄。有加入了平台的受託人公司經紀表示，6月有僱主向他反映，仍要向積金局提交紙本文件處理行政程序，期間60多份僱員資料一度不知所終，時隔3個月，積金易平台才確認，因文件日期有誤，一直未有處理。

對於被指平台漏洞百出，積金易公司行政總裁呂志堅表示，「積金易」是一個全新中央電子行政系統，部分僱主及計劃成員難免需要時間認識及適應，初期遇上困難相信是個別事件。對於有聲音指平台系統出現混亂、遺失客戶文件，甚至聲稱供款不翼而飛等，當局認為這些指控完全與事實不符。

呂志堅說，「積金易」啟用至今已處理超過6萬宗電子指示，絕大部分僱主均能順利使用及作出供款；公司會繼續竭力監督承辦商跟進個案，絕不躺平，確保有關情況獲得解決，及避免同類事件再次發生。

財經事務及庫務局局長許正宇表示，已經馬上責成積金局、積金易公司，以及積金易平台項目承辦商，必須迅速回應和行動，盡快解決問題及確保所有供款獲適當處理

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