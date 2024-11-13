濕疹丨轉天氣易誘發濕疹？ 中醫師拆解坊間誤解：5種食物忌食

入秋天氣轉涼，是濕疹好發時節，註冊中醫師唐文儀博士表示，近期不少病人濕疹發作，除舊症外，也有不少新症。臨床發現不少患者對預防濕疹發生和減少濕疹復發都有誤解，今期為大家一一解答。

濕疹的發生受多種因素影響，包括遺傳、飲食、環境、情緒，一旦患上，若無及時得到適當醫治，有機會反覆發作，纏綿難癒。

先談濕疹發生︰

1.可由食物誘發皮膚過敏反應，包括魚、蝦、蟹等海鮮，牛肉、竹筍、豆製品。

2.皮膚痕癢，勿用熱水、鹽水燙洗，不單無法止癢，還有機會令毛細血管擴張，加重紅斑、滲出等炎性反應，也忌用肥皂或香味濃的沐浴產品、護膚品、化粧品，化學物質的刺激，會加重濕疹的痕癢。

3.留意情緒狀態，避免過度精神緊張及疲勞。當皮膚乾燥時，患者由於劇烈騷癢，難以安睡，此時大力騷癢，不單容易皮裂出血，皮膚更有機會受感染，故當精神過度緊張時，應立即看醫生用安神藥及止癢藥，以緩解病情。

唐博士表示，在飲食上，病人亦有不少誤解。當中最常見是自行飲用清熱解毒、袪濕茶等，這類沒有經醫師診斷自行服藥，好多時愈食愈傷身，令皮膚痕上加痕，病情加重不少。

濕疹屬真皮淺層及表皮炎症，分乾性和濕性。無論是乾性濕疹還是濕性濕疹，多是受到風濕熱邪侵襲，浸淫肌膚而成，亦可以是脾胃運化功能欠佳造成。單單只是清熱袪濕，未有趕快健脾，致脾胃虛寒加劇濕疹病情。

飲食建議︰

1.一般濕疹患者，適合食材包括綠豆、海帶、冬瓜、魚腥草、黃連、車前草等。

2.避免進食刺激性食物，如海鮮、海味、牛肉、豆製品、竹筍、濃茶、咖啡和酒精等。特別在治療濕疹期間，或剛治癒不久的患者。

3.每個人對不同食物有不同反應，例如有患者對黃豆類、蘿蔔、醬油敏感，建議詳細記錄每日進食的食物內容，調味料也要記下，以了解哪些食物導致濕疹發作。

唐博士表示，臨床不少患者通過改變飲食，控制情緒及運動，成功控制病情，關鍵是要對症下藥及患者要配合治療。

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