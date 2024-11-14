Assemble Nintendo Switch｜任天堂Switch 1.2萬呎遊戲館灣仔開幕　3大主題區試玩逾10款遊戲+過百款周邊

▲ Assemble Nintendo Switch 大型遊戲館灣仔開幕，3大主題區域售過百款遊戲周邊及試玩區。

【Assemble Nintendo Switch/任天堂灣仔/合和商場】大型遊戲生活館「Assemble｜Nintendo Switch商品專門店」今日於灣仔合和商場開業，場內佔地1.2萬呎，設有多個遊戲廠商品牌專區，如SEGA、任天堂等，更有遊戲試玩及周邊商品！

▲ 大型遊戲生活館「Assemble | Nintendo Switch商品專門店」今日（14日）於灣仔合和商場開業。（TOPick記者攝）

Nintendo Switch專門店｜Assemble遊戲館開幕 設3大主題區試玩

全港首個大型遊戲生活館「Assemble｜Nintendo Switch 商品專門店」今日（14日）在灣仔合和商場開業，佔地1.2萬呎的場館，分成3大主題區域，包括限定活動主題區、試玩及精品區、復古遊戲區。多個不同區域，集結了多間遊戲廠商品牌，以及唯一直屬零售點的周邊商品，包括勇者鬥惡龍Dragon Quest、魔物獵人Monster Hunter、索尼克Sonic the Hedgehog等，粉絲們切勿錯過！

主題區域1：限定活動主題區及試玩直播室

店內3大主題區域中的「限定活動主題區及試玩直播室」分別在收銀處及入口位置。踏進店內，迎面以來的是多款Nintendo Switch遊戲、配件及精品，而旁邊則是以家居概念設計的試玩直播室，透明玻璃窗及投影技術可供大家觀賞打機過程，店內不時更會邀請熱門直播主到場與大家打機！

而限定活動主題區場地約600呎，配備4800mm x 1900mm超大顯示屏幕，不定期會舉辦遊戲角色見面會、遊戲發布會、展覽及周邊發售等活動！隨著《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》的發售，該區域現正擺放了不少該遊戲的周邊，大家不要錯過！

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主題區域2：頂尖遊戲廠商大作試玩及精品發售

場內有多個遊戲廠商展示專區，包括為人熟知的Bandai Namco、Capcom、SEGA、SNK、Konami及SQUARE ENIX等，部分更有代表其品牌的角色雕塑讓大家打卡，其中有《魔物獵人Monster Hunter》、超音鼠、《食鬼PAC-MAN》等，每個區域也設有試玩，包括受不少人喜愛的太鼓達人、《西瓜遊戲》、賽馬娘Pretty Derby等。除此之外，每個品牌區域也有大量官方授權商品，包括《NieR:Automata》（尼爾：自動人形）、生化危機、高達等。

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主題區域3：復古遊戲/獨立廠商/乙女遊戲主題區

除了熱門遊戲外，這個區域更規劃了三個專門區域，第一個是「復古遊戲區」Retro Game Zone，主要是簡單直接操作的遊戲，讓玩定重溫著日歡樂。

第二個是「獨家遊戲固定展區 」indie Game Zone，展示獨立遊戲開發者的作品。

第三個則是「乙女遊戲專區」，由Idea Factory旗下Otomate品牌主理的乙女遊戲，是以女性玩家為目標的紙愛模擬遊戲，專區內不但有巨型LED Wall展示多個角色畫像，更提供試聽區體驗聲優演出，當然還有日本限定和香港特別版周邊商品，滿足各位女性玩家！

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Nintendo Switch專門店｜開幕聯乘《勇者鬥惡龍》設限定打卡位

店鋪開幕聯乘日本國民經典角色扮演遊戲《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》舉辦頭炮活動。為慶祝《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》發售，由即日起於商場中庭舉辦發售紀念活動，設置3大打卡位，「史萊姆」巨型霓虹燈裝置、「史萊姆王氣球」巨型雕塑，及經典戰鬥模擬場景，還有遊戲試玩區和適合親子共同參與的勇者鬥惡龍填色活動！

大家也可透過以上活動免費獲得限定禮品，只要到指定地點集齊印章，可免費獲「活動限定史萊姆鑰匙扣」一個，又或完成勇者鬥惡龍填色活動免費獲得主題文件夾。

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店內也舉辦限定優惠推廣活動，只要購買Nintendo Switch 版「勇者鬥惡龍III HD-2D Remake」即可獲贈Assemble限定特典「勇者鬥惡龍III HD-2D Remake」主題明信片一張以及；購買「勇者鬥惡龍」系列商品滿港幣100元贈送角色收藏閃卡一張，凡消費滿港幣400元，可額外獲贈角色卡收藏冊一個。

Assemble｜Nintendo Switch 商品專門店

營業時間：

星期一至四：11:30 - 20:30；

星期五至日：11:00 - 21:00

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場 SHOP 414-415

期間限定《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》發售紀念活動

日期：即日起至12月8日

時間：12:00-20:00

地址：灣仔皇后大道東183號合和商場中庭

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