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政府研收緊公屋富戶政策　再多5000個單位要遷出？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 5 分鐘前

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《施政報告》提出收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金，並降低富戶入息限額。(資料圖片)

《施政報告》提出收緊公屋富戶政策，提高富戶額外租金，並降低富戶入息限額，但具體水平尚未公布。據了解，若將入息限額收緊至超過限額4倍就要遷走，料會影響約五千多戶。

今屆李家超政府，在打擊公屋濫用方面，成績菲然，過去兩年收回5千個公屋單位，等同興建一條中型屋邨。今次則是針對公屋富戶出手。

現時的公屋富戶政策，當入息超過限額3至5倍，要按入息範圍，交一倍半至雙倍的租金。房屋局局長何永賢上月曾透露，提高富戶租金的方向是：「倍半變兩倍，兩倍變三倍」；同時，現時超過5倍入息限額要遷走，收緊至超過4倍。

下月有方案 最快明年10月實施

何永賢舉例，一個4人家庭，5倍月入的限額是154,750元，相信足以負擔購買居屋及供樓支出。下月將有方案，交房委會討論，若方案獲通過，最快明年10月實施。

現時，全港81萬個公屋戶當中，有4.38萬戶屬富戶。公屋富戶之中，有3.79萬戶須交1.5倍租金、5,800戶須交雙倍租金、110戶須交市值租金。據了解，將入息限額收緊至超過限額4倍，幾乎是定局；換言之，4人家庭月入超過12.3萬元，就要遷走，料影響約五千多戶。

議員冀有措施助「公屋富戶」轉居屋

有建制中人則指出，針對富戶的政策，有兩大爭拗點，一是富戶加租的幅度；二，是否予公屋富戶「旋轉門」，讓其在買居屋等資助出售房屋上，有「逃生門」？例如未來買居屋時，會否加設公屋富戶的配額，因部分新跌入要遷走的富戶，原本未有計劃「買樓」。

房委會資助房屋小組委員、工聯會議員梁子穎表示，現時有人為了避免交一倍半至雙倍租金，故意做不超出入息限額的工作，或從事無收入記錄的工作，情況不利勞動市場和庫房收入，「你有張良計，我有過牆梯」，憂慮情況惡化。他指，若可按超出收入的比例加租，會讓居民更容易接受，不是像現在般，入息超出一元至一萬元，都要加同樣的租金。

若收緊至超過入息限額4倍就要遷走，梁子穎期望，可為富戶設過渡期時期，「不是收了間屋，踢走了他們就算」，要有措施幫助他們轉到居屋，否則他們反彈力更大，也是社會危機。

梁文廣倡設公屋富戶儲蓄計劃

另一位小組委員、立法會議員梁文廣建議，當局未來推出更多配套措施，包括考慮設立「公屋富戶儲蓄計劃」，將租戶每月繳交的額外租金儲起，將來用作購買資助房屋；或在綠置居計劃，為「公屋富戶」提供額外配額，增加中籤機會，以誘因鼓勵他們向上流動。

新民黨議員陳家珮也是小組委員，她認為，既然「公屋富戶」較有能力，現在的社會上，有很多家庭仍居住在劣質劏房，更加需要幫助，社會資源應該用得更精準。不過，她強調，政策目的不是想讓「公屋富戶」無家可歸，因此，房署都要拋多些選項出來給他們，讓他們向上流的選擇更加多，特別是居屋方面。

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