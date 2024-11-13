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跨學科課程｜浸大推跨學科第二主修課程　非本地生比例超2成

社會

發布時間： 29 分鐘前

最後更新： 28 分鐘前

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浸大今年入學新生，於三年級是可選修「跨學科第二主修」。(陳靜儀攝)

浸會大學昨宣布，未來3年將推動跨學科課程設計，本學年入學新生可在升讀3年級、即2026/27學年起，選擇新增的9個第二主修課程，其中7個為跨學科課程。校方預計屆時修讀跨學科的學生比例將增至3成。

浸大原先提供4個第二主修課程，校方宣布新增2個第二主修課程，分別為人工智能與數據科學，以及檢測科學，以及7個跨學科第二主修課程，涉及文化產業管理、創意產業管理，以及數位娛樂等7個學科。

學生可選擇其中一個第二主修課程，並須修滿134個學分。浸大亦宣布將於通識教育課程加入跨學科元素，包括增設AI課程，例如「人工智能與數位素養」及「數位倫理及社會責任」。

近年多間大學推動跨學科課程，浸大副校長周偉立昨表示，目前浸大有10%學生主修跨學科課程，預料推出跨學科第二主修課程後，相關比例可提升至3成。他解釋，未來社會有不少新職業出現，因此學生需掌握跨學科能力。浸大協理副校長張國威表示，世界問題複雜程度提升，而本科課程無法學習所有知識，學生需懂得於不同課題中游走。

浸大亦會於下學年推出3個跨學科本科課程，其中數位未來與人文學科文理學士，設40個學額，課程主任李建深指，課程重視應用科技如何理解文化及價值差異。另外兩個新課程為運動產業管理，以及互動媒體出版傳理學學士。

另外，8間資助大學非本地生限額本學年放寬至40%。浸大教務長程淑麗稱，因校園配套有限，會於3年內循序漸進提升非本地生比例，本學年非本地生已超過20%，來自20多個國家，當中內地生佔較多，強調校方會預留學額予海外學生。

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