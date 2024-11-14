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颱風桃芝｜落雨返工鞋襪濕漉漉　8大速乾防腳臭方法

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 40 分鐘前

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【天文台/打風/快速乾鞋方法/紅雨/黑雨】颱風桃芝正遠離本港，天文台將於今日（14日）早上10時20分改發3風球，打工仔又要冒風雨出門返工，鞋襪少不免會被被淋到濕透。回到公司要用方法盡快弄乾鞋襪，以免焗腳變臭，甚至有機會誘發「香港腳」！

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乾鞋方法｜免費及超低成本乾鞋法

家長要趕回公司、下午校學生又要上學，大風大雨濕腳點算好？家長可以準備較輕便的物品給孩子帶回校，以加快弄乾鞋襪的速度，例如報紙、廚房紙、暖包、竹炭包、食物乾燥劑等塞入鞋襪，或者帶多兩個水樽晾鞋。點擊圖片即睇各種乾鞋襪方法︰

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打風停課安排｜桃芝減弱10:20am分改發3號 下午校及夜校復課即睇惡劣天氣下返學指引

乾鞋方法｜$80淘寶烘鞋神器

家長也可以考慮在家添置乾鞋機，有網民曾分享在淘寶購入烘鞋神器，折合約80港元，賣家聲稱有殺菌功效。網民經實測後，只需15分鐘便烘乾鞋子，大讚該烘鞋器實用。如果小朋友放學遇上大雨，返到屋企就可以即刻用喇。

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打風過關｜學校停課一家大細想趁風假北上？　各通關口岸開放/港鐵/高鐵交通安排一覽

此外，電器舖亦有售電熱乾鞋機，價錢500多元；日本公司Thanko更推出了小型乾鞋機，只要夾在鞋上、插上USB，其發熱器便會向鞋內送出熱風，據說約需3小時便可將鞋吹乾。

颱風桃芝︱8號風球最少維持至明早10時　必讀勞工處打風工作安排8大Q&A

颱風桃芝︱8號風球外傭有冇假放？　僱主必讀4大要點

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