颱風桃芝︱改發3號波打工仔湧入天文台fb有讚有彈　即睇最新交通資訊【附勞工處打風工作安排8大Q&A】

▲ 10:20天文台改發3號風球，打工仔又要趕返工！

【天文台/打風/桃芝/颱風消息/交通消息】颱風桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日日間逐漸緩和。天文台將於早上10時20分改發3號強風訊號。換言之打工仔又要起身趕返工，對於今次天文台的表現，打工仔有讚有彈。

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有市民大讚「近期天文台安排非常好, 令市民有所準備同安排, 學校開始考試, 學生放心, 家長安心, 打工仔安心睡眠。」、「平時唔掛又話人唔掛，而家掛又話人唔掛仲好。想點啫!」、「其實天文台已經做得好好，抵讚！」

亦有市民好想放打風假「其實掛多半日好難咩」、「諗都唔使諗，十點半準備返工啦!」、「今年俾佢玩咗兩次，陣間又個個迫車趕返公司。」

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颱風桃芝︱交通安排

天文台將於上午10時20分改發三號風球。港鐵公布，港鐵列車及輕鐵班次於稍後時間會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵公布，鐵路維持有限度服務， 各線每10至20分鐘一班。另外，市區預辦登機服務的截止時間，現時維持飛機起飛前的120分鐘，直至另行通知。

颱風桃芝︱港鐵服務安排如下：

荃灣綫：10 分鐘一班

觀塘綫：10 分鐘一班

港島綫：10 分鐘一班

南港島綫：10 分鐘一班

▲ 打工仔要準備返工，出門前記得留意交通。(經濟日報資料圖片)

將軍澳綫

北角站 - 寶琳站：10 分鐘一班

調景嶺站 - 康城站：15 分鐘一班

東涌綫：10 分鐘一班

迪士尼綫：20分鐘一班

機場快綫：10 分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 - 羅湖站：10分鐘一班

金鐘站 - 落馬洲站：20 分鐘一班

屯馬綫：10分鐘一班

輕鐵

15-20分鐘一班 (路線614及615服務暫停)。港鐵巴士亦將於三號信號發出後逐步恢復服務。高速鐵路(香港段)維持正常服務，港鐵會繼續與內地鐵路單位就兩地的天氣情況協調相應的列車服務安排。

九巴：大部分路線陸續恢復服務

九巴及龍運表示，因應天文台將會發出三號強風信號，大部分路線會於上午10時20分起陸續恢復服務。九巴路線B1及B9、龍運路線S1、S64、S64C、S64P和S64X正提供有限度服務。

城巴：大部份日間路線陸續恢復服務

城巴公布，大部份日間路線及機場快線將會於上午10時20分起陸續恢復服務，但路線3A、15C、23B、81A、85A、85P、95P、702S、R8因路面情況等因素仍需暫停服務。

各渡輪服務陸續恢復正常

天星小輪方面，來往中環至尖沙咀，以及來往灣仔至尖沙咀的渡輪服務，都會在中午12時恢復。

新渡輪離島航線上午11時半開始逐步恢復，港內航線和橫水渡將分別由中午12時05分和12時45分，開始逐步恢復。

港九小輪來往中環至榕樹灣、索罟灣至中環、中環至坪洲的普通渡輪、坪洲至中環快船，上午11時30分起復航。中環至索罟灣上午11時50分復航。喜靈洲至坪洲航線，上午11時15分復航；坪洲赴喜靈洲12時45分復航。

噴射飛航澳門至上環服務在上午9時半復航；上環至澳門上午11時復航。

山頂纜車表示，當8號烈風或暴風信號懸掛後，山頂纜車、山頂凌霄閣及摩天台 428 將不會開放；若警告信號於當天下午6時或之前取消，目標是在3小時後重新開放。

▲ 打工仔要準備返工。(經濟日報資料圖片)

颱風桃芝︱1. 甚麼情況下毋須上班？

勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》列明，在8號風球、9號或10號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

颱風桃芝︱2. 僱主可要求WFH在家工作？

根據《守則》，列明在8號風球、9號或10號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

不過，勞工處指《守則》是員工須往返工作崗位的情況而定，若員工上下班途中，因颱風關係未能及時到達工作地點，僱員應酌情處理。然而，由於在家工作不需在惡劣天氣下到達工作地點，而家居亦屬安全地方，所以《守則》未能覆蓋在家工作情況。

天文台一般會在8號颱風警告前2小時之內發出預警，讓僱主有充裕時間，按行業/機構的實際情況，提早讓僱員分批下班，以保障他們的安全和緩和交通擁擠。

換言之，假如天文台宣佈下午2時掛出8號風球，打工仔最快可以中午12時分批離開公司。

颱風桃芝︱4. 一旦改掛3號風球，何時需復工？

普遍上班族習慣於8號颱風訊號除下後2小時內復工，《守則》亦有同樣建議。但由於《守則》並非硬性規定，僱主及僱員其實可自行決定復工時間。

當天文台在工作時間開始前發出8號預警或風球，除必要人員外，其他僱員不用上班。假如天文台下午改發3號風球，無論改發時間是下午1時還是4時，僱員是否要立即復工，需自行與僱主協商。

根據《守則》，若僱員因天氣惡劣而有實際困難，未能準時到達工作崗位，僱主不能以此理由將他即時解僱，否則屬違反《僱傭條例》。

▲ 桃芝正遠離本港。

颱風桃芝︱5. 打風返工可要求特別交通津貼？

在一些惡劣天氣情況下（例如8號或以上颱風警告或「極端情況」生效期間），不少公共交通會暫停或只提供有限度服務，僱主應為須往返工作地點的必要人員提供交通津貼或支付實際的交通費用。 如必要人員因惡劣天氣導致沒有安全的公共交通服務往返工作地點，僱主須切實考慮為他們提供安全的接送。

颱風桃芝︱6. 上、下班期間受傷可要求工傷補償？

在八號或以上颱風警告生效期間，如僱員在上、下班期間（4小時內）遭遇意外受傷，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償的責任。僱員遭遇工傷意外後，應盡快向僱主以口頭或書面方式提交報告。

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颱風桃芝︱7.可扣勤工獎或津貼？

守則列明，若僱員因惡劣天氣或其他不受控制的因素影響而未能返回工作地點上班，僱主須了解原因，並考慮每宗個案的獨特情況及體諒員工，不應無故地不發放他們的工資、勤工獎或津貼。

颱風桃芝︱8.僱主不依守則有否犯法？

由於守則不具法律約束力，僱主是否跟隨屬於自行選擇，惟在八號或以上颱風警告、紅色或黑色暴雨警告生效期間，如僱員在他該日的工作時間開始前4小時內，以直接路線由其居所前往其工作地點途中，或在他該日的工作時間終止後4小時內，由其工作地點前往其居所途中遭遇意外受傷或死亡，僱主必須負起《僱員補償條例》下的補償責任。

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