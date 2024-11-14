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颱風桃芝︱上午10時20分改發三號風球惹網民不滿　醫生教2招保持雙腳乾爽小貼士

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 11 分鐘前

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熱帶風暴「桃芝」襲港。（陳靜儀攝）

【桃芝 / 打風 / 颱風】熱帶風暴「桃芝」襲港。天文台在昨晚（11月13日）23時10分發出八號熱帶氣旋警告信號。並在今晨公布，今天（14日）上午10時20分改發三號訊號。隨著熱帶氣旋信號改發，打工仔預備出門上班，引起網民議論紛紛。有網民有感交通場面會十分混亂，笑言「動物大遷徙將於上午10:30開始」，也有網民表示「香港人又要做沙甸魚」，顯得相當無奈。

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有網民在「連登」討論區以《天文台會在上午10時20分改發三號強風信號》為題發帖，討論改發三號訊號的安排。不少網民都對安排表示不滿：「不如一早就返工算啦」、「半日都無，不如唔好掛，阻住返工」、「平時七點鐘起身返工，今朝五點鐘已經起咗身，五點半出門返工」、「港奴起身返工啦」、「市區又可以感受動物大遷徙」。

另有網民表示會早一步出門上班：「出門口先，一陣一定迫人」；有人就不清楚工作安排：「本身下午請咗假，都唔知落波使唔使返」；也有網民表示：「完全唔明，點解要甘心急」、「食埋飯先番」、「人地早都講咗早~10-11會轉」、「都好，瞓多兩粒鐘，平時做狗倒屎咁早起身」。

香港腳危機︱醫生：鞋子濕水令細菌真菌增加

打工仔大雨下趕返工，有機會被雨水弄濕鞋子，而長時間「罨住」雙腳，竟可誘發「香港腳」！本港皮膚科專科醫生陳厚毅表示，鞋子濕水時已滋生細菌，若長期處於潮濕狀態，容易感染細菌或真菌。

皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪指，長期穿著濕或不透氣的鞋子，「罨住」雙腳，有機會誘發皮炎、香港腳等問題。他解釋，鞋子被水沾濕時已滋生細菌，若沒清洗鞋子，乾透後，下次再穿著時，可能增加細菌或真菌滋生的風險。若上班時遇上大雨，弄濕了鞋子，陳醫生建議大家馬上印乾鞋子。因為雙腳長時間處於潮濕的環境，容易感染細菌或真菌。

陳醫生表示，一般而言，鞋子清洗過才弄乾，細菌或真菌的數量也會大幅減少。若再曬乾鞋子，則有殺菌的功效，另也可以再噴一些消毒用品。但若鞋子已經破損，又不能完全烘乾，則可能要考慮更換一雙鞋子了。

香港腳危機︱穿雨靴敏感或導致濕疹

夏天下雨，穿著雨靴或膠鞋外出會比較好？陳醫生指出，部份人對塑膠敏感，若他們穿著雨靴或膠鞋，有機會引發接觸性皮炎，甚至導致濕疹出現。濕疹發作時，雙腳通常會出現紅疹，患者會感到皮膚痕癢。他表示：

通常腳部出現濕疹，有機會是穿著新雨鞋或新膠鞋所致。

香港腳危機︱保持雙腳乾爽小貼士

若不想「罨住」雙腳，陳醫生有以下實用小貼士：

1. 定期曬雨靴

  • 雨靴雖然防水，但其透氣力較弱。建議定時把雨靴放在陽光下曬，保持乾爽，避免增加細菌及真菌機會。

2. 擺放後備鞋子

  • 預備一隻後備的鞋子，放在公司，以便替換，避免雙腳在長期處於潮濕的情況下。另他建議：「女士前往公司途中可穿著低跟鞋，回到公司才換回自己喜歡的高跟鞋。這樣，雙腳不用處於一個如此辛苦的狀態。」

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