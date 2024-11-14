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颱風桃芝︱10時20分改發三號風球　打工仔幾小時內要到公司？【即睇新修訂守則】

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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打工仔究竟在落波後幾小時內要回到公司，勞工處《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》有指引。

【打風 / 颱風 / 桃芝】天文台公布，在上午10時20分改發三號訊號，也是港交所自9月23日起實施「打風不停市」安排後，首次在惡劣天氣下如常開市。至於返朝9晚5的打工便要趕返工，但究竟是否真的要在落波後2個小時內回到公司？

颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】

其實勞工處在今年新修訂《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》，當中寫明：

為保障僱員安全、機構運作順暢及維持良好的勞資關係，僱主應盡早諮詢僱員並與他們訂明在惡劣天氣及「極端情況」下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及遙距工作（如適用）等。

勞工處編製的《惡劣天氣及「極端情況」下工作守則》（守則）提供參考示例，讓僱主按其行業性質、運作需要及服務迫切性制定適切其機構的工作安排，守則亦列明僱主在相關情況下須遵守的勞工法例責任，包括《僱傭條例》、《僱員補償條例》和《職業安全及健康條例》等。

天文台公布，在上午10時20分改發三號訊號。（陳靜儀 攝）

颱風桃芝︱2小時內返回工作崗位？

那麼如果工作地點因惡劣天氣受破壞如外牆、窗戶受損有潛在安全風險，僱主要即進行安全檢查及採取合適安全措施，才可安排僱員回工作地點。如果工作地點有潛在危險，僱主應通知僱員暫時不要返回工作地點，直至確保安全。

在新修訂《守則》有一項「復工安排示例」，當中指例如在黑色暴雨警告信號 / 八號或更高信號 / 「極端情況」公布，上述警告或「極端情況」公布的指定時間在工作時間結束前3小時或以上取消或終止，僱員應盡量在2小時內返回工作崗位。

但要注意此為「示例」而非強制規定，僅作僱主和僱主參考，雙方應協定及彈性處理因打風及暴雨後的返回工作崗位安排。有關復工安排，應按業務運作和特性作調整，僱主在執行時要考慮實際情況及彈性處理僱員個人不同情況。

天文台公布，在上午10時20分改發三號訊號。（陳靜儀 攝）

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