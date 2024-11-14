幸福醫藥70周年 升級廠房為環境行多步 守護及關愛學童精神健康

▲ 幸福醫藥行政總裁蔡麗琪（左）和副行政總裁黎有信（右）表示會持續將可持續發展的理念融入業務運營中，並與社會共同努力，提升大眾的幸福感。

在香港的製藥行業中，幸福醫藥以其持續的創新和對社會責任的承擔而著稱。為了慶祝公司成立70周年，幸福醫藥不僅在數碼轉型上邁出了重要一步，更將元朗廠房升級以實踐碳中和目標。幸福醫藥副行政總裁黎有信表示︰「我們一直視大眾健康為首要考量，除了將可持續發展的概念融入業務和營運之中，我們希望將關懷延伸至社區下一代的精神健康，與大眾一起身體力行，提升對情緒健康的關注。」

▲ 為了慶祝70周年，幸福醫藥與本地藝術家兼插畫家李美欣（Messy Desk）合作，於廠房外牆繪畫精美的插畫，為廠房增添不少生氣。

▲ 同時，廠房內亦設計了「時間廊」，由1954年誕生起，以珍貴的相片呈現出品牌多年來的心路歷程。

自動化升級廠房支持再生能源 望達成2050碳中和目標

幸福醫藥在推動可持續發展方面不遺餘力，黎有信指出，公司會進行碳足跡審計，以量化其碳排放，從中找出主要的排放來源——廠房的耗電量。為了減低碳排放，他們在元朗廠房安裝了4,866組太陽能板，這不僅能減少電力消耗，還能促進再生能源的使用，期望能實現《巴黎氣候協議》的2050年碳中和目標。

在數碼轉型方面，幸福醫藥引入了自動化生產系統，以提升生產效率和產品質量。新廠房內的封閉式自動化生產系統，能有效減少人為錯誤及交叉感染的風險，從稱粉、打片到包裝，每一個環節都受到了嚴格的監控和數據管理。此外，廠房內的環境監控系統能夠精確控制溫度、濕度和壓差，確保生產環境的穩定性，從而提高了生產效能。

此外，幸福醫藥的所有新產品包裝均採用了FSC認證的紙材，確保這些材料不來自濫伐森林。黎有信提到，未來他們還將考慮使用竹製紙材，因為竹子生長速度快且對環境的影響較小。這些舉措不僅反映了幸福醫藥對可持續發展的承諾，也為其他企業樹立了榜樣。

▲ 今年6月，幸福醫藥與愛望基金於K11 Art Mall合辦的「童心事・同心聽」商場展覽，藉以鼓勵家長與孩子的雙向溝通，以及教導兒童表達情緒。

關注學童情緒健康 望提升社區幸福指數

除了環保上的措施，幸福醫藥還致力於提升社區的情緒健康。黎有信表示，香港的青年面臨着日益嚴重的心理健康問題，他指︰「去年有大學調查指出，近四分一學童受至少一種精神疾病困擾，中學生當中更有8%人曾有過自殺念頭。」為了應對這一挑戰，幸福醫藥與愛望基金合作，開展了一系列活動，旨在提高社會對學生情緒健康的關注。

最近幸福醫藥就於K11 Art Mall舉辦了「童心事・同心聽」商場展覽，透過小學生的藝術作品，鼓勵家長與孩子進行雙向溝通，並教導兒童如何表達情緒。同時，幸福醫藥還支持了十八區的「正向家庭教育校園巡禮」活動，盼將情緒健康的訊息帶入校園。這些活動不僅提升了社會對情緒健康的認識，也促進了家庭和孩子之間的良好溝通。

黎有信強調，解決情緒健康問題需要整個社會的共同努力，尤其是家長和教師的支持。透過這些活動，幸福醫藥希望能夠持續關注下一代的情緒健康，並為他們提供必要的支持。

▲ 全新「好幸福®保健品系列」針對不同的都市人需求。

守護消費者健康 推出全新好幸福保健品系列

幸福醫藥多年來不斷創新及優化產品，最近推出了全新「好幸福®保健品系列」，是他們在健康領域的一個重要拓展。自1998年以來，幸福傷風感冒系列已連續26年穩佔香港銷量冠軍，而全新的品牌則是基於西方營養科學和東方醫藥智慧的結晶。

整個系列由專業的科研團隊精心研發，包括中醫師、藥劑師及營養師，結合了多種天然草本配方研製而成。黎有信提到，團隊從2萬多中天然草本配方中精挑出黃芪、紅景天、西洋參及五味子，以「活性分子萃取科技」精煉出獨家配方——補活素™ Youth Adaptogen™為基底，補細胞活機能，重新調節人體機制。他們針對不同的都市人需求推出《活齡配方》、《醒腦配方》和《紓壓配方》，重點修復並提升身體表現。

未來，幸福醫藥希望繼續拓展產品綫，滿足消費者的多樣化需求，並在健康和環保方面取得更大的成就。黎有信表示，幸福醫藥會持續將可持續發展的理念融入業務運營中，並與社會共同努力，提升大眾的幸福感。

（特約）