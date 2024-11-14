颱風桃芝｜上午改發3號風球打工仔鬧爆天文台　黃子華金句：打邊爐都打得耐過你！

▲ 天文台會在上午10時20分改發三號風球，引來部分打工仔不滿。

【天文台 / 颱風 / 桃芝 / 打風】天文台預料颱風桃芝將減弱及遠離本港，本地風力會在今日（11月14日）日間逐漸緩和，天文台會在上午10時20分改發三號強風信號，這意味著打工仔下午將要返工。

消息一出，不少打工仔網民湧入Facebook「香港天文台 HKO」專頁，鬧爆懸掛8號風球及改發為3號風球的時間，質問天文台：你玩係咪玩嘢？

颱風桃芝︱10時20分改發三號風球 打工仔幾小時內要到公司？【即睇新修訂守則】

颱風桃芝｜上午10時20分改發3號風球

熱帶風暴桃芝開始減弱，預料本地風力會逐漸緩和，天文台於上午7時45分表示，將在上午10時20分改發3號風球，即是意味著打工仔在下午需要返回公司。

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颱風桃芝｜網民鬧爆天文台

消息發出後，大批網民湧入香港天文台的社交媒體帳號，鬧爆懸掛8號分球及改發3號風球的時間，「我呢邊真係幾大風 聽到出邊聲，掛8號都好合理，唔掛出事果陣鍵盤黨孭飛？」、「天文台你玩係咪玩嘢？」、「其實掛多半日好難咩？」、「天文台真係好睇鐘意動物大遷徙」、「係要香港人唔安樂先開心」、「半日都冇，唔掛好過啦」、「玩X陣間要返工啲人多啲喎」。

不過，亦有網民認同天文台的改發3號風球的決定「其實天文台已經做得好好」、「平時唔掛又話人唔掛，而家掛又話人唔掛仲好，想點啫？」。

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颱風桃芝｜黃子華棟篤笑講打風

每逢打風必爆的黃子華棟篤笑金句，當中最多人引用的就是黃子華於2006年《兒童不宜》talk show中的「打風篇」，講述打工仔期待打風用不用上班的一段，當中5大金句：

1.「一個每日理想都係想打風嘅人，又點會覺得慚愧呢？」

2. 「有乜嘢快樂得過，你明知聽日要返工，而你聽到天文台講，現時3號風球現正懸掛！」

3. 「稍後可能會懸掛8號風球，你即刻會變咗做馬迷，8號！8號！8號！8號！」

4. 「人又打風你又打風，你打嗰幾粒鐘，我打邊爐都打得耐過你！」

5. 「你有邊個風球覺得自己打得好嘅，舉一舉手！」

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