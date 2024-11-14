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颱風桃芝｜上水司機8號風球義載 幫助有需要人士及救護：可以為你服務係我嘅榮幸！

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

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【桃芝/8號風球/義載/司機/颱風】人間有情！雖然天文台現已改掛3號風球，但昨晚（13日）8號風球懸掛期間，幸得有好心人義載夜歸的有需要人士安全回家！

最新影片：

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Sick問識答｜流感病毒丨流感高峰殺到成人重症死亡率增4倍　拆解6類染疫高風險人士

颱風桃芝｜網民發起義載獲激讚

本港天文台在昨天（13日）晚上11時10分改掛8號風球，有網民在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖，表示在室內設計工程公司的贊助下，在8號風球懸掛期間，義載北區夜歸的人回家，當中以「孕婦、小孩、小動物、老人、消防、醫護和一切拯救生命人員」，都會優先獲得義載。

8號風球懸掛，有網民發起義載，優先載有需要人士和醫護人員回家，非常貼心。（Facebook圖片）

可以為你服務係我嘅榮幸！

該名網民更在帖文中表示「謝絕小費和打賞」。帖文下引來很多網民留言，激讚司機在8號風球下的義舉。

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颱風桃芝｜極端天氣下交通工具安排

天文台於10時20分改掛3號風球，在極端天氣下選擇交通工具時，大家可參考以下交通安排：

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颱風摩羯︱天文台12點40分改發3號風球　打風返工公司包接送？上下班受傷點計算？

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