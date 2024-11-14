颱風桃芝｜上水司機8號風球義載 幫助有需要人士及救護：可以為你服務係我嘅榮幸！

【桃芝/8號風球/義載/司機/颱風】人間有情！雖然天文台現已改掛3號風球，但昨晚（13日）8號風球懸掛期間，幸得有好心人義載夜歸的有需要人士安全回家！

最新影片：

颱風桃芝｜網民發起義載獲激讚

本港天文台在昨天（13日）晚上11時10分改掛8號風球，有網民在Facebook群組「上水人大聯盟」發帖，表示在室內設計工程公司的贊助下，在8號風球懸掛期間，義載北區夜歸的人回家，當中以「孕婦、小孩、小動物、老人、消防、醫護和一切拯救生命人員」，都會優先獲得義載。

▲ 8號風球懸掛，有網民發起義載，優先載有需要人士和醫護人員回家，非常貼心。（Facebook圖片）

可以為你服務係我嘅榮幸！

該名網民更在帖文中表示「謝絕小費和打賞」。帖文下引來很多網民留言，激讚司機在8號風球下的義舉。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

颱風桃芝｜極端天氣下交通工具安排

天文台於10時20分改掛3號風球，在極端天氣下選擇交通工具時，大家可參考以下交通安排：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

相關文章：

颱風摩羯︱天文台12點40分改發3號風球 打風返工公司包接送？上下班受傷點計算？

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5