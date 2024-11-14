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颱風桃芝︱老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 34 分鐘前

最後更新： 19 分鐘前

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老闆要求八號風球WFH　00後同事1理由拒帶電腦回家瀟灑放風假

【颱風桃芝/八號風球/WFH/Gen Z世代/職場文化】00後整頓職場！「桃芝」八號風球下，不少公司都要求員工在家工作（WFH），但有網民就分享一則公司趣聞，指有一名00後同事在老闆要求帶電腦回家工作時，用1理由霸氣拒絕，最後瀟灑地放「風假」，讓眾人嘆為觀止。

最新影片：

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事主在Threads「奴工處」投稿分享公司趣聞，表示在昨日（11月13日）下班之際，老闆說晚間有機會掛八號風球，要求同事們帶電腦回家，準備第二天「WFH」。

結果，有位「Gen Z」（網絡世代，泛指1997年至2012年出生的人）同事直接向老闆表示：

我住村屋，打風會上唔到網，做唔到嘢，我唔帶啦！

老闆聽後即無奈地教訓該同事，反問：「咁你上一份工點WFH，同埋你真係以為風假係放假？」而「Gen Z」同事繼續駁嘴：

呢份係我第一份工嚟，未試過WFH…同埋我都上唔到網用唔到server，都唔係我想架，定你幫我問下HKT可以點樣喺打風情況下上到網做嘢呀？真心求指教！

事主稱，老闆最後要求「Gen Z」同事自己想辦法解決便下班走人；而對方也真的沒有帶走電腦，讓他嘆為觀止：

第一次現場直擊Gen Z整頓職場！係型嘅！

網民：希望他們繼續挑戰職場文化

該則趣聞分享引來一眾網民熱烈討論，其中明顯區分出兩派人：有些人認為現今年輕同事已不像過去「老屎忽」工作習慣，不會比要求的上班時間更提早到公司準備，但他們的「享樂主義」的確讓職場氛圍開心不少，更表示既然公司無提供裝備，同事拒絕WFH是非常合理；而另一派人則認為該「Gen Z」同事純粹想偷懶，「村屋無3G，4G，5G? 我真係見識少」。

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