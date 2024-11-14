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移民英國｜吳日言移英重操故業開食店　三孩之母堅持做在職媽媽：唔想問老公攞錢

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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三孩之母吳日言（Yan）移英後計劃再開食店。

【吳日言/移民英國】前歌手吳日言在2016年跟男友Barry結婚，婚後育有三名子女，早前吳日言一家五口移民英國，她亦不時於社交網分享生活日常，日前透露計劃於英國開食店。

吳日言於社交網分享數張相片，照片所見她跟當地經紀視察舖位，帖文中表示由於怕脫節，故打算重操故業。

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移民英國｜吳日言重操故業開食店

吳日言於IG寫道：

可能你以為我嚟到英國，從此過着全職媽媽生活！

但其實我熱愛工作㗎！唔想攤大手板問老公攞錢，

唔想同社會脫節，唔想冇咗自己生活圈，

想繼續做一個在職媽媽。當慢慢適應呢度嘅生活之後，

我已經開始物色適合嘅地方，繼續做我嘅飲食生意。

吳日言續說店舖選址一定要交通方便，另外要有座位供大家「吹水」，她更向網民徵求意見：「至於食物方便我仲諗緊，你有啲乜嘢睇法？歡迎交換意見。」

吳日言享受當在職媽媽。（取自instagram）

移民英國｜吳日言為子女學業移英

在港時吳日言跟丈夫合力搞飲食生意，經營過月子餐、日式飯團以及台式食店，故有網民建議吳日言開日式食店，客路較廣。此外，有網民贊成她重投職場：「同意唔想同社會脫節，亦都唔想自己覺得好頹（雖然媽媽已經係一份好忙碌嘅工作），在職媽媽加油！」

今年吳日言長女Beatrice於小學入學「統一派位」中，只獲派到第8志願的學校，為了子女學業，她決定全家移居英國，長女Beatrice亦於9月入讀英國的小學，8月11日離港時，吳日言獲親友送別，她於IG撰文：「每一張真情流露的面孔都很美很美…說好不要哭最後也哭了。」

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