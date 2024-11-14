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豪門教育｜甘比賣親製鈎織品撮合2段姻緣　「現代月老」無意為16歲大女牽紅線

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

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想不到甘比的鈎織品這麼神奇！

【甘比/大劉/劉秀樺】富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）與16歲長女劉秀樺母女檔出席活動，現時全心投入鈎織生意的她透露，親自鈎織的一款「Magic Heart」成功撮合了兩段姻緣，自此同事都爭相搶購這款鈎織品，化身做現代月老的她卻無意為愛女牽紅線：「唔需要住！」

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香港女首富｜甘比親手織Magic Heart撮合姻緣

甘比身穿親手鈎織的背心現身活動，笑稱半小時已織好身上背心，相當快手。她又透露有客人會要求鈎織款式，當中名為「Magic Heart」的款式最受歡迎，她笑着解釋：「因為有位年輕人買咗Magic Heart之後識到男朋友，跟住佢要求我整多個送畀妹妹，兩個星期之內又識到男朋友！自此之後改咗個名叫Magic Heart，我啲同事都搶購。」但就不肯透露同事們是否同樣成功結識到另一半。

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豪門教育｜現代月老無意為大女牽紅線

甘比對於化身做「現代月老」感到開心，又笑言有教導女兒鈎織，細女劉秀兒也喜歡鈎織，反而秀樺喜歡整陶瓷，現場所見現年16歲的秀樺亭亭玉立，穿上迷你裙配搭牛仔外套，打扮新潮，至於秀樺可需要Magic Heart？甘比即笑說：「唔需要住！」又表示不知道女兒何時才需要：「我都唔知，陣間問下佢先。」是否不捨得女兒拍拖？她婉轉表示：「我都唔知，佢喺度我唔夠膽講。」事後她亦有在社交網站上載活動照片，留言表示跟女兒寓工作於娛樂。

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豪門教育｜鼓勵孩子自由發展興趣

其實甘比向來尊重孩子的決定，她曾講過不會做怪獸家長，鼓勵子女自由發展興趣，例如鼓勵喜歡玩「鬼口水」的秀樺將興趣化為事業，再將賺到的錢做善事，最後秀樺成功賺到10萬元收入，全數捐贈慈善基金，生意頭腦媲美父母。

香港女首富｜劉鑾雄對太太開班教學感驕傲

此外，活動上甘比還透露有時會開班教學到深夜，問老公劉鑾雄可有投訴？她就表示不會，反而老公對此感到驕傲，又爆老公以前經常要求鈎織物品給他，但織完鋪塵對方也沒有使用，她唯有收起。

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