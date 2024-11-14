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紅斑狼瘡｜57歲名嘴患2不治之症免疫力全失　預花34萬續命哀嘆：連遺囑都交代好

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 55 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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台灣名嘴王瑞玲免疫力全失，預花34萬續命。

【王瑞玲／紅斑狼瘡／糖尿病／免疫力】台灣資深傳媒人王瑞玲因家族遺傳病史，患有「紅斑性狼瘡」及「二型糖尿病」2種不治之症。王瑞玲近日透露，早前因喉嚨痛及口部潰瘍求醫，一度惡化成蜂窩性組織炎，需住院治療。現時她免疫力全失，預計需花費144萬台幣（約34萬港幣）續命。

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現年57歲的王瑞玲不時在Facebook發文，更新自己的身體狀況；她透露自己本身患有遺傳「紅斑性狼瘡」及「二型糖尿病」，因此身體經常發炎。此外，她過往亦曾患過2次肺結核，肺部約15年前已經纖維化。今年9月，她再因「扁桃腺潰瘍」惡化成蜂窩性組織炎住院，並受細菌攻擊左腳人工膝關節，引發關節腔內積水，一度驚傳已病入膏肓。其後她再發文澄清，指自己正在努力調節身體，逐漸回歸正常人的生活，絕對沒有臥病在床或是不能動彈。

不治之症｜預花34萬捱36針續命

王瑞玲出院至今已1個月，她在帖文中指出自己現在是「沒有自體免疫力的人」，需要每周打3次外泌體針，3個月療程共需注射36針，預計花費144萬台幣（約港幣34萬）。她一度忍不住哀嘆：「我躺在醫院時，連遺囑都交待好。」但即便如此，她對治療仍抱有樂觀態度，

值不值得？廢話，當然值得，因為我的命絕對超過144萬，未來後面還要加好幾個0咧～

王瑞玲曾在住院時發文透露狀況，表示自己24小時都插著點滴針頭，「3天換一個地方打，因為每6個小時要打2次高劑量抗生素和高劑量的止痛藥，食慾不振和腹瀉的副作用讓我很不舒服！」不過她之後再更新病況，指出自己目前只需按時打針，但就因為免疫力全失，而需要每天定時服用可體松、高劑量抗生素，以及2種非類固醇消炎止痛。而她日前也在醫生同意下，與兒子到日本旅遊，度過57歲的生日。

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對於之後的治療，王瑞玲也相當豁達，透露自己早已交代身後事，「我還交待小情人要海葬，就算不會游泳，我有簽器官捐贈，能捐的就捐出去，我是不知道人工膝關節能不能捐，還有不插管、不氣切」。

更多相關報道：紅斑狼瘡｜「不死癌症」紅斑狼瘡現治療新曙光　英國醫院試用「CAR-T細胞療法」病人望擺脫終身用藥

紅斑狼瘡｜全身性疾病影響大

本港風濕病科專科醫生陳柏滔曾指出，紅斑狼瘡的正式名稱是「系統性紅斑狼瘡症」，是一種嚴重的免疫反應，可以攻擊全身器官引起併發症，最常見攻擊皮膚和關節，引致慢性皮膚發炎和關節炎，還可引致永久性脫髮，甚至攻擊身體每一個器官。常見症狀如下：

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紅斑狼瘡症｜紅斑狼瘡症5大常見病徵

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