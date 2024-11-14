  • 25°C
香港時間：20241114日 (四) 13:52

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

香港故宮｜11.23-24舉行學生免費入場日　送出4,000張特別展覽門票

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

香港故宮將在11月23日至24日舉行學生免費入場日。

【故宮/ 博物館 / 西九】香港故宮文化博物館表示，11月23至24日再度推出學生免費入場日，共提供4,000張特別展覽贊助門票，活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」項目之一，旨在鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶。

贊助門票將於明日（11月15日） 中午12時起，經博物館合作預約平台 Cityline 開放作登記，先到先得、額滿即止。每人登記最多4張贊助門票。

成功登記的本港全日制中、小學生可憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽 （展廳 1–7）及中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽（展廳 8）。

香港故宮12月推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽　聚焦中法宮廷文化交流互鑒歷史

香港故宮再度舉行學生免費入場日，送出4,000張門票。（香港故宮文化博物館圖片）

博物館曾於9月及10月期間舉辦首輪學生免費入場日，由黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助 8,000 張門票，反應熱烈。

另外，現於博物館展廳4舉行的專題展覽 「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」 ，將於2024年11月30日（星期六）圓滿結束。本期為展覽第四期及最後一期，共展出20套珍品，包括五件國家一級文物。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

香港故宮12月推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽　聚焦中法宮廷文化交流互鑒歷史
16:21 2024/11/04
香港故宮12月推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽　聚焦中法宮廷文化交流互鑒歷史
恐龍化石｜甯漢豪：專家料赤洲仍有其他化石　冀市民12月可現場觀看清修工作過程
13:43 2024/10/27
恐龍化石｜甯漢豪：專家料赤洲仍有其他化石　冀市民12月可現場觀看清修工作過程
恐龍化石｜本港首度發現恐龍化石　李家超：考慮開發旅遊景點
12:05 2024/10/29
恐龍化石｜本港首度發現恐龍化石　李家超：考慮開發旅遊景點
恐龍化石｜「恐龍島」曝光　專家團隊續登島採集化石樣本
15:44 2024/10/30
恐龍化石｜「恐龍島」曝光　專家團隊續登島採集化石樣本
恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀　料年底前落成工作室及展示室
13:12 2024/10/30
恐龍化石｜發展局：文物探知館展覽錄5600人次參觀　料年底前落成工作室及展示室

你可能感興趣

香港故宮12月推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽　聚焦中法宮廷文化交流互鑒歷史
16:21 2024/11/04
香港故宮12月推出「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽　聚焦中法宮廷文化交流互鑒歷史
恐龍化石｜甯漢豪：專家料赤洲仍有其他化石　冀市民12月可現場觀看清修工作過程
13:43 2024/10/27
恐龍化石｜甯漢豪：專家料赤洲仍有其他化石　冀市民12月可現場觀看清修工作過程
恐龍化石｜本港首度發現恐龍化石　李家超：考慮開發旅遊景點
12:05 2024/10/29
恐龍化石｜本港首度發現恐龍化石　李家超：考慮開發旅遊景點
故宮文化博物館 文娛藝術 著數優惠 慈善基金 賽馬 黃廷方 門票 馬會 故宮 大灣區

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
颱風桃芝丨上午10時20分改發三號信號　即睇港鐵九巴城巴服務安排【不斷更新】
脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】
脂肪肝｜男大生為減肥早晚只食1物　半個月減22磅卻患重度脂肪肝【拆解6招逆轉脂肪肝】
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
凱特患癌丨凱特王妃陷假罹癌陰謀論　4字關鍵揭從沒罹癌　醫生：不是癌症
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
打風停課安排｜桃芝減弱10:20am改發3號風球　幼稚園/中小學惡劣天氣下返學指引
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光
越野車撞人︱珠海體育中心越野車無差別撞人釀35死43傷　兇手自殘入院 事發影片曝光