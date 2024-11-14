香港故宮｜11.23-24舉行學生免費入場日　送出4,000張特別展覽門票

▲ 香港故宮將在11月23日至24日舉行學生免費入場日。

【故宮/ 博物館 / 西九】香港故宮文化博物館表示，11月23至24日再度推出學生免費入場日，共提供4,000張特別展覽贊助門票，活動獲得黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助，屬「青年藝遊故宮」項目之一，旨在鼓勵本港中、小學生親臨博物館，近距離欣賞中華文化瑰寶。

贊助門票將於明日（11月15日） 中午12時起，經博物館合作預約平台 Cityline 開放作登記，先到先得、額滿即止。每人登記最多4張贊助門票。

成功登記的本港全日制中、小學生可憑贊助門票，參觀博物館全部專題展覽 （展廳 1–7）及中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽（展廳 8）。

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▲ 香港故宮再度舉行學生免費入場日，送出4,000張門票。（香港故宮文化博物館圖片）

博物館曾於9月及10月期間舉辦首輪學生免費入場日，由黃廷方慈善基金與大灣區共同家園青年公益基金共同贊助 8,000 張門票，反應熱烈。

另外，現於博物館展廳4舉行的專題展覽 「香港賽馬會呈獻系列：故事新說——故宮博物院藏明代人物畫名品」 ，將於2024年11月30日（星期六）圓滿結束。本期為展覽第四期及最後一期，共展出20套珍品，包括五件國家一級文物。

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