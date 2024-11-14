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觀塘搶劫案｜觀塘疑發生搶劫案　印尼賊欲搶50萬被當場制多疊金牛散落一地

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發布時間： 44 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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賊人搶劫未果被制服。

觀塘於前日（11月12日）疑發生搶劫案，一男子從銀行取走50萬現金，於鴻泰工業大廈附近行走時，遇賊人衝出搶錢，一番纏鬥後，賊人被事主當場制服，有人在Facebook「香港突發事故爆料」群組上傳影片，還原制度賊人過程。

據了解，該名賊人為印尼籍男子，其餘一男一女兩名同夥已潛逃，警方正在追緝；被搶男子是一間電器公司職員，該起事件中，他幸無損失。

搶劫案｜尾隨剛提款者落手涉多區7案共盜27萬元財物　3印尼扒手落網

觀塘搶劫案｜印尼賊搶劫未果　被男子揮拳狂擊打頭部

據影片可見，賊人身穿黑色上衣及牛仔褲，料是印尼籍男疑犯，與其搏鬥的男子則身著一身黑衣黑褲。

賊人在鴻泰工業大廈地下大堂，已經被男子制服在地，其間男子向賊人頭部多次揮拳，賊人頻頻發出哀嚎，一旁觀途人勸其停手並報警，「撳住佢（賊人）就得啦，唔好打喇，報警！」，隨後賊人舉起雙手求饒，「唔好打我呀！我冇走呀！」。

為防止賊人逃脫，男子用身體壓在賊人身上，賊人大喊「唔好打我呀！」，大堂地上散落多疊1,000元鈔票，距二人不遠處，還有一副眼鏡。隨後，有人協助男子一齊壓住賊人，並有人在一旁清點鈔票。

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觀塘搶劫案｜賊人被眾人制服　按壓在地等待警察

從另一段影片可見，除與賊人直接搏鬥的男子外，亦有途人幫忙按壓賊人，一人壓制賊人上半身，並用手臂箍住其頸部，另一人則按著其雙腿，賊人吃力表示「I can't breathe！（我不無法呼吸！）」。

最後一段影片中，2名男子不再過多束縛賊人，僅由一名身著背心男子箝制，周圍約有4名男子圍著賊人，另由一男子蹲在地上清點散落的鈔票。

警方表示於昨午3時許，接獲鴻泰工業大廈保安報案，指一名男子疑被搶劫，有人將一名男疑犯壓在地上。涉案37歲印尼籍男疑犯當場被捕，現正追查其餘一男一女疑犯的下落。

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