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好特賣HotMaxx｜好特賣內地平價超市攻入將軍澳　 2個月內逆市開5分店挑機同場連鎖店

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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內地平價超市「好特賣HotMaxx」攻入將軍澳，2個月內逆市開5分店挑機同場連鎖店。

【內地超市/好特賣HotMaxx/將軍澳新都城】內地平價超市「好特賣HotMaxx」最近在香港快速擴展！自9月在奧海城開設首間好特賣分店，僅僅兩個月已在荃灣、葵芳、上水開設了多間分店，並即將在將軍澳新都城中心開第5間好特賣分店，似乎有意在香港市場分一杯羹。

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好特賣HotMaxx｜快速開店策略

近日，有網民在Facebook「將軍澳主場」討論區發文，指近日發現將軍澳新都城中心二期，1004至1006號冒險樂園舊舖位位置圍上板，張貼了「好特賣 Coming Soon 即將開業」告示，預告這間內地平價超市即將攻入將軍澳，亦是短短兩個月內成為好特賣的第5間分店。

靚媽精明眼｜日式家品店Mono Mono進駐北角　逾萬呎分3大區域貨品$9起

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好特賣HotMaxx｜連鎖超市競爭強手

近月，將軍澳各個商場均有多間內地品牌的連鎖食肆進駐，包括西塔老太太、農耕記和瑞幸咖啡等；新都城中心二期，新登場就有內地人氣連鎖茶飲店瑞幸咖啡。即將開業的好特賣，該位置附近早已有多間同類型連鎖零食雜貨店，例如優品360°、大生生活超市及759阿信屋等，同樣是以平價及種類多作賣點。今次，好特賣的進駐，成為連鎖超市行業競爭強手，有網民認為有競爭才有進步！

百佳特賣場｜百佳天水圍青衣開設「快閃特賣場」　臨期貨品低至3折$1起有交易

好特賣HotMaxx｜內地價格吸引消費者

好特賣的商品種類繁多，包括零食、飲品、即食麵、衛生用品等，且價格設定與內地相近。網民對新店的價格表現出驚喜，例如$2可樂、$6維達紙巾及$7獅王美白牙膏等，這些價格幾乎與深圳相同，吸引了不少消費者前來光顧。

資料來源︰將軍澳主場@facebook

好特賣HotMaxx｜直擊好特賣奧海城分店抵買貨品

內地平價超市「好特賣Hot Maxx」看準時機進軍香港市場，在奧海城開設了首間分店。TOPick記者早前親身到超市現場直擊，精選至抵買貨品，當中有多款內地零食和食品，低至$2已經有交易，而近年大熱的蟹黃拌麵都只是$10。

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好特賣HotMaxx｜直擊內地平價超市攻港零食低至$2　即睇10大至抵買貨品

好特賣HotMaxx｜網民挑戰$50買一籃零食

有網民於小紅書以「$50港幣，能在香港奧海城好特賣買到甚麼」為題作出挑戰，相中見到一籃零食包括$2可樂、$4.5維他檸檬茶、$2萊家威化、$19海底撈、$3糖、$2.5薯片等，他續說「真的沒有開玩笑，很難想像在香港能以這麼低的價格，買到其他超市同樣的產品！」最重要是香港和內地的價格相約，周末不用北上消費，他還建議去好特賣團貨！

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內地平價超市｜HotMaxx好特賣攻港1個月連開3分店　網民挑戰$50買一籃零食

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