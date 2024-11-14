糖尿病｜18歲男患糖尿病竟不自知　醫生警告：留意2部位變黑【附糖尿病4大無痛症狀】

【糖尿病／減肥／黑色棘皮症/無痛症狀】保持健康生活遠離慢性病！台灣一名少年一直都不知道自己患有糖尿病，直到要減肥求醫才發現。有醫生指出，糖尿病前期有4大無痛症狀，只要細心留意身體變化就會知道。

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台灣減重醫生周建安在YouTube頻道發布短片，指一名18歲少年一開始是為了減肥求醫，完成抽血檢查後，發現少年的糖化血色素居然高達9.2%，糖化血色素為5.7%至6.4%已屬糖尿病前期，正常值為4%至5.6%。而且體檢更發現少年的肝功能、尿酸、血脂等數值全部超標。醫生初步診斷他已患上糖尿病，但少年自己卻不自知。

糖尿病｜２部位變黑要小心

周建安指出，糖尿病前期其實有跡可尋，若出現以下4大無痛症狀要留意，尤其是某些部位的皮膚突然變黑要小心。

1. 頸部或腋下皮膚變黑

周建安解釋，糖尿病會導致角質變化，皮膚產生黑色素沉澱造成「黑色棘皮症」

2. 體重不正常下降

周建安提醒，糖尿病會造成身體大量脫水，體重驟降。

3. 吃多、喝多、尿多

當身體血糖出現問題，糖分無法被吸收就會透過小便排出體外，而身體亦因而缺水，造成口渴的症狀。

4. 視力模糊

若出現視力模糊而非近視或老花所引致，要小心是高血糖造成眼角膜水腫。

周建安亦提醒，就算出現以上症狀亦無須過分焦慮，若懷疑自己患上糖尿病，最好的方法都是求醫抽血檢查。

糖尿病｜年輕人現黑色棘皮症多與糖尿病有關

本港內分泌及糖尿科專科醫生唐俊業曾受訪指出，「黑色棘皮症」是因體內生長荷爾蒙過多，刺激皮下細胞增生，令皮膚變黑、變厚。最常見出現在肥胖、患糖尿病或糖尿病前期的人士，因他們體內胰島素濃度高，令皮膚出現「黑色棘皮症」。另外，受荷爾蒙問題（如甲狀腺分泌不足）及癌症影響亦可出現此徵狀；亦有部分人士受遺傳所影響。

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唐俊業補充，一般而言，胰島素過多引致的黑色棘皮症較常出現在10多歲至20多歲的年輕人身上，並多與糖尿病有關；而年紀較大的人士因胰臟功能減弱，不會有過多胰島素，若出現黑色棘皮症則較大機會由癌症等疾病導致。

4大不良習慣恐誘糖尿病

瑞金醫院急診科副主任盛慧球強調，不少年輕糖尿病患者求醫時，多數不知道自身患有糖尿病，這些人普遍都有以下4大不良習慣，再加上一些關於感染的誘發因素，便可能發展為敗血症甚至敗血症休克：

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糖尿病8大症狀





















8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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