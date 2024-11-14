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法國足球大帝亨利落實來港作賽　張敬軒獲邀為球賽笑言「掛靴30年」

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 35 分鐘前

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法國足球傳奇亨利。

「LEGENDS ASSEMBLE傳奇球星表演賽系列 - 皇家馬德里球星 對 巴塞隆拿傳奇」將於12月20日於香港大球場舉行，當日入場的所有球迷將會自動進入遊戲，大會將會送出十位球員親筆簽名足球給十位幸運球迷。

早前主辦方已公佈落實到港的傳奇球星包括：羅拔圖卡路士（Roberto Carlos）、費高（Luis Figo）、卡斯拿斯（Iker Casillas）、奧雲（Michael Owen）、簡拿華路（Fabio Cannavaro）、古華特（Patrick Kluivert）、沙維（Vavi Hernandez）、大衛韋拿（David Villa）、佩奧爾（Carles Puyol）。

足球大帝亨利加盟

最近又迎來好消息，主辦單位近日收到法國足球傳奇、一代射手的大帝亨利簽署的落場協議。其實亨利一早已落實會加盟球賽，但由於所有公佈來港的球員都需要簽署落場協議，承諾會上場比賽，所以亨利參與球賽的消息未能趕及於上月舉行的記者會一同公佈，近日主辦方收到簽署協議，便立即分享喜訊。

被稱為「足球大帝」的亨利於他的足球生涯擁有非凡成就，2004年和2005年的歐洲金靴獎得主、唯一獲選三次英格蘭足球先生的球員、英超有四個球季成為神射手，助球隊贏得西甲、西班牙盃及歐洲聯賽冠軍盃，成為三冠王。

張敬軒

張敬軒為球賽加持

大帝來港，大會亦邀請張敬軒為球賽加持，軒仔表示自己小時候經常踢波，更有一個足球夢，稱：「其實我細個嘅時候都有個足球夢，曾經擔任前鋒位置，但因為中學受過一次韌帶嘅傷患，自此就由一個足球夢轉咗去音樂夢，他又自爆打機都會玩足球game「過吓腳癮」。

問到這次球賽擔當甚麼位置，「掛靴多年」的軒仔表示當天不會落場：「我都掛咗靴30幾年，我都係做返自己擅長嘅嘢好啲，嗰日我會唱歌俾大家聽，幫大家打氣。」

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