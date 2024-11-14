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天降橫財｜確診4期腦癌生命進入倒數　女子突中頭獎立志活到80歲

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 39 分鐘前

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【腦癌／癌症／腫瘤】人生處處驚喜！美國一名婦人被診斷患有4期腦癌，生命陷入倒數，情緒極為低落，不料卻因朋友入院探望她時，送了一張「刮刮樂」彩券，意外令她獲得了10萬美元（約77.8萬）。突然天降橫財，加上之後又收到一個好消息，令她極為鼓舞，立志要「活到80歲」。

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據外媒《Independent》報道，居於美國明尼蘇達州伊登普雷里市（Eden Prairie）的婦人Debbie Bury，早前於當地醫院Methodist Hospital檢查時，意外發現腦中出現3粒腫瘤、確診為第4期腦癌，需要立即入院接受治療。

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突聞壞消息、生命即將陷入倒數，Debbie大受打擊，坦言：「我當時眼前一片黑，眼中只看得到死亡。」許多朋友收到消息後，紛紛到醫院探望及鼓勵她，其中一位朋友探望她時，送了一張刮刮樂給她，希望可以鼓勵她振作。

天降橫財｜刮刮樂中頭獎超驚喜 好消息連續出現

未料Debbie刮開時，卻發現自己中了頭獎10萬美元（約77.8萬），當時病房爆發極大歡呼聲，消息之後亦迅速傳遍醫院，Debbie亦因為這件事受到鼓舞，開始振作，而事後她的手術亦非常成功，醫生預料雖然有復發可能性，但預料仍有6年壽命，面對消息，她堅定立志：「我會活到80歲」。

天降橫財｜長時間使用手機恐增致癌風險

手機是現代人必備之物，但過往一直有傳言，指手機電磁波有致癌風險，甚或影響腦部。台灣中醫師吳宏乾解釋，手機致癌風險，會隨著手機與人體距離和使用時間增加或減少。據世衛指出，每天將手機放近耳邊30分鐘，恐防增加患上腦癌風險。他建議，使用手機時，最好距離身體較遠的位置使用；聽電話時最好使用擴音或免提，減少直接將手機放近耳朵或頭部。

而很多人習慣睡眠時，將電話放在床頭充電，其實這個習慣很有可能會增加人體吸收電磁波的機率。故此，台灣精神科醫生杜俊賢建議2招阻隔手機電磁波，以及綜合3招日常預防：

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杜俊賢指出，長時間使用手機如同「溫水煮蛙」，當中可能帶來的致癌風險，是由於電磁波對人體的傷害。要杜絕生活中所有的電磁波是幾乎無可能，除了手機外，光線也有電磁波。杜俊賢分享自己盡量減低人體吸收電磁波的機會，如他會佩戴防藍光眼鏡、甚至購買一些阻隔電磁波的電話配件。

天降橫財｜腦瘤6大症狀

台灣神經外科醫生魏國珍也曾在當地健康節目《健康2.0》中指出，腦腫瘤的症狀與其位置、大小和特性相關，不同位置的腦腫瘤所引發的症狀不盡相同，而大多和腦腫瘤壓迫和破壞局部腦區域所引發的神經功能障礙有關，主要分為6種症狀：

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資料來源：Independent 、New York Post 、WWSB

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