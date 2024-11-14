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沙田煙火匯演｜沙田新城市廣場舉辦8分鐘煙火匯演　設13米高聖誕樹＋2千呎室內飄雪溜冰場

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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沙田新城市廣場舉辦8分鐘煙火匯演，即睇詳情！

【沙田煙火匯演/沙田新城市廣場/聖誕好去處】為慶祝沙田新城市廣場40周年，商場將於11月16日舉行歷時8分鐘的煙火匯演，綻放2024枚煙火。另外，隨著聖誕節到來，商場設6大聖誕活動及打卡位，其中必影13米高巨型聖誕樹，以及2千呎室內溜冰場，與大家一周歡渡聖誕！

沙田煙火匯演｜沙田新城市廣場煙火音樂匯演 歷時8分鐘發放2024枚煙花

沙田新城市廣場40周年將舉辦《沙田同心同行40載：冬日閃亮花火祭》，於11月16日（星期六）晚上8時30分舉辦幻彩煙火音樂匯演。幻彩煙火音樂匯演共發放2024枚煙火，歷時8分鐘，配合著燈效及音樂，再加上現場聖誕燈飾及裝置亦會同步亮燈，市民可在商場戶外空間或附迎地區觀賞！

沙田新城市廣場將於11月16日舉辦幻彩煙火音樂匯演，歷時8分鐘。（相關機構提供）

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沙田煙火匯演｜設6大聖誕活動 必影13米高巨型聖誕樹

臨近聖誕，沙田新城市廣場亦舉辦「夢幻聖誕國度」，設6大打卡位及活動，其中最為吸晴的是位於3樓Chill Park的13米高巨型聖誕樹，四周的草地將會設置由荷蘭創作團隊帶來逾百顆「螢火蟲」舞動燈飾（Firefly Field），旁邊更有5米高的吹氣聖誕老人。

想在冬天體驗溜冰的話，商場中庭設有近2千呎的「飄雪光影溜冰場」，場內除了有10米高的聖誕樹外，四周也滿佈聖誕裝飾，定時更會有飄雪效果及煙花光影，讓大家過一個「白色聖誕」！

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聖誕好去處｜聖誕老人坐「沙田精神號」歡迎合照

另外，1樓羅馬廣場設有仿效動力飛機「沙田精神號」，是首架成功在沙田試飛的動力飛機，聖誕老人會乘坐在機內與各位打卡！商場多個地方也會出現聖誕老人等大家來合照。

幻彩煙火音樂匯演
日期：11月16日
時間：晚上8時30分
觀賞位置：沙田新城市廣場戶外空間或是鄰近地區

沙田新城市廣場「夢幻聖誕國度」
日期：11月16日起

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